Снёс дорожное ограждение грузовик на Бердском шоссе. Смотрите видео

Авария осложнила дорожную обстановку. На этом участке образовалась пробка практически от станции «Нижняя Ельцовка».

Грузовик снёс дорожное ограждение на Бердском шоссе в Новосибирске

Из-за аварии движение оказалось затруднено от «Нижней Ельцовки».

Утром 21 января 2021 года в Советском районе Новосибирска напротив станции «Сеятель» на Бердском шоссе грузовой автомобиль снёс дорожное ограждение. Об этом сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария осложнила дорожную обстановку. На этом участке образовалась пробка практически от станции «Нижняя Ельцовка».

В ДТП никто не пострадал. Причину аварии устанавливают. На месте работает экипаж ГИБДД, движение восстанавливают.