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Снёс дорожное ограждение грузовик на Бердском шоссе. Смотрите видео

13:16 21.01.2021 Фото: скриншот видео
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Авария осложнила дорожную обстановку. На этом участке образовалась пробка практически от станции «Нижняя Ельцовка».

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Грузовик снёс дорожное ограждение на Бердском шоссе в Новосибирске

Из-за аварии движение оказалось затруднено от «Нижней Ельцовки».
Утром 21 января 2021 года в Советском районе Новосибирска напротив станции «Сеятель» на Бердском шоссе грузовой автомобиль снёс дорожное ограждение. Об этом сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария осложнила дорожную обстановку. На этом участке образовалась пробка практически от станции «Нижняя Ельцовка».
В ДТП никто не пострадал. Причину аварии устанавливают. На месте работает экипаж ГИБДД, движение восстанавливают.

грузовик ДТП трассс
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