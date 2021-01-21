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Умерли от ковида с разницей в пару минут прожившие в браке 70 лет муж и жена

16:30 21.01.2021 Фото: pixabay.com
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У них остались 5 детей, 13 внуков и 28 правнуков.

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Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Умерли от ковида с разницей в пару минут прожившие в браке 70 лет муж и женаКакие ограничения отменит с 22 января в Москве Собянин. СписокЕщё 1212 новостей

В США супруги, прожившие в браке 70 лет, умерли от COVID-19 с разницей в несколько минут, сообщает телеканал Channel 5 News.

В конце декабря житель штата Огайо Дик Мик, которому было 89 лет, и его 87-летняя жена Ширли отпраздновали 70-летие своего брака, после чего начали испытывать недомогание. Уже 8 января их госпитализировали в больницу города Риверсайд с положительным результатом тестов на коронавирус.
Состояние супругов быстро ухудшалось, а все возможности для лечения были исчерпаны, поэтому их родственники попросили персонал больницы дать Дику и Ширли возможность провести последние минуты вместе.

Супруги умерли в субботу, 16 января, с разницей в несколько минут, держась при этом за руки. У них остались 5 детей, 13 внуков и 28 правнуков.
Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США коронавирусом заразились более 24,2 миллиона человек, скончались более 401 тысячи инфицированных.

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