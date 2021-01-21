21.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье

Коронавирус в Новосибирской области: новых зараженных нашли за сукти на 21 января. Долгожданный спад?

13:17 21.01.2021 Фото: Оперштаб НСО по коронавирусу
1 2

В отделениях интенсивной терапии находятся 127 человек. На ИВЛ – 28 пациентов.

% name% title
Еще 147 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки

По данным оперативного штаба на утро 21 января в регионе зарегистрирован 30 894 случая COVID-19 (+147 за сутки), в том числе у 1 751 ребенка. 27 878 человек выписаны с выздоровлением (+223 за сутки).

В отделениях интенсивной терапии находятся 127 человек. На ИВЛ – 28 пациентов.

Госпитализированы 16 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 587.

В больницы районов области госпитализированы 930 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 150 552 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2 654 жителя региона, 89 622 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 381 обращение, госпитализированы 24 человека.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

COVID-19 коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
2
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Уже переболели?

Аноним, 21 января 2021 13:23
Вполне подходящая для фейковируса аналогия с камеди-клаб.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обнаружили новые «входные ворота» для коронавируса в легкие ученые
14:15 21-01-2021
Обнаружили новые «входные ворота» для коронавируса в легкие ученые
Коронавирус Москва: Смягчил ограничения из-за коронавируса мэр Собянин 21 января 2021. Полный список дозволенного
14:08 21-01-2021
Коронавирус Москва: Смягчил ограничения из-за коронавируса мэр Собянин 21 января 2021. Полный список дозволенного
Поблагодарил ушедшего в отставку Брайденстайна за совместную работу Рогозин 1
14:00 21-01-2021
Поблагодарил ушедшего в отставку Брайденстайна за совместную работу Рогозин
БердскПустую бутылку коньяка с закуской оставила в ТЦ "Мария-Ра" на ул. Красная Сибирь банда малолеток в Бердске. "Зазвездились"?
13:58 21-01-2021
Пустую бутылку коньяка с закуской оставила в ТЦ
Топ-10 лучших фитоламп 2021 для рассады на подоконнике
13:50 21-01-2021
Топ-10 лучших фитоламп 2021 для рассады на подоконнике
Получил 24,5 года колонии за убийство сослуживцев срочник Шамсутдинов
13:49 21-01-2021
Получил 24,5 года колонии за убийство сослуживцев срочник Шамсутдинов
Вонзил нож в пьяную жену рецидивист в Новосибирске
13:45 21-01-2021
Вонзил нож в пьяную жену рецидивист в Новосибирске
Мне уже второй месяц не доплачивают около двух тысяч рублей. Продукты и лекарства дорожают, а пенсии срезают 1
13:39 21-01-2021
Мне уже второй месяц не доплачивают около двух тысяч рублей. Продукты и лекарства дорожают, а пенсии срезают
Новорожденную девочку назвали редким именем, связанным с цифрой восемь и автомобилем
13:30 21-01-2021
Новорожденную девочку назвали редким именем, связанным с цифрой восемь и автомобилем
Точный календарь стрижек по лунному календарю на февраль 2021
13:20 21-01-2021
Точный календарь стрижек по лунному календарю на февраль 2021