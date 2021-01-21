Пустую бутылку коньяка с закуской оставила в ТЦ "Мария-Ра" на ул. Красная Сибирь банда малолеток в Бердске. "Зазвездились"?

Подростки разбили дверь в туалете

В торговом центре "Мария-Ра" продолжается история с подростками, которые мешают нормальной работе магазина. «Курьер. Среда. Бердск» уже писал о матерящихся хулиганах, устроивших в торговом центре что-то вроде клуба-ресторана, распивающих прямо в торговом зале «энергетики», огрызающихся с продавцами и посетителями магазина. Последней каплей стали разбитые двери на входе и в туалете. Работники магазина вызвали полицию. Но полицейские приехали к закрытию торгового центра, дети разбежались. В последующие дни подростки продолжили собираться в магазине, и покоя от них нет и дальше.

«Курьер. Среда. Бердск» 20 января обратился за комментарием к Владимиру Соколову, начальнику полиции Бердска. Владимир Васильевич обещал разобраться и решить проблему.

Как сообщили продавцы магазина "Мария-Ра", вчера, 20 января, в торговый центр приходил полицейский, с продавцами не говорил, разговаривал с подростками, выходящими из магазина. Хулиганов он не застал. Вечером собралась компания «детей», хохотали, обсуждали, что про них пишут, когда они ушли, оставили после себя демонстративно пустую бутылку коньяка, остатки закуски и пустые банки от «энергетика».

- Такое ощущение, что они никого и ничего не боятся. Прочитали про себя публикацию, и показывают нам, что мы ничего им не сделаем. Вроде как они тут хозяева, - рассказала продавец торгового центра "Мария-Ра" «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 21 января.