Получил 24,5 года колонии за убийство сослуживцев срочник Шамсутдинов

Шамсутдинов 25 октября 2019 года открыл стрельбу во время сдачи караула.

Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек в армии Второй восточный окружной военный суд в Чите признал солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев, сообщили РИА Новости в суде. "Лишение свободы сроком на 24 года 6 месяцев в колонии строгого режима", — озвучила приговор представитель суда.

В конце декабря присяжные заседатели признали Шамсутдинова виновным в убийстве и покушении на убийство, но заслуживающим снисхождения. Это означало, что ему уже не грозит пожизненное заключение. Во вторник сторона обвинения запросила 25 лет лишения свободы.

Шамсутдинов 25 октября 2019 года открыл стрельбу во время сдачи караула. В результате погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения. Свой поступок он объяснил дедовщиной и насилием в войсковой части. Срочник признал вину, психолого-психиатрическая экспертиза не выявила отклонений.

В марте 2020-го Читинский гарнизонный военный суд приговорил сослуживца Шамсутдинова — Рустама Мухатова — к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей. Он признался, что заставлял солдат по несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке и однажды пнул Шамсутдинова, когда тот пошел курить в неположенное время.

Защита Шамсутдинова настаивала, что этим неуставные отношения не ограничивались. В частности, по их словам, рядового избивали, лишали сна, угрожали окунуть лицом в унитаз, кроме того, у него вымогали деньги.