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Приказал отменить строительство мексиканской стены Байден. Мексика ликует

15:15 21.01.2021 Фото: ©AP Photo / Gregory Bull
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Ранее Байден заявил, что новая администрация США с первого дня займется отменой ограничений, введенных Трампом в отношении мигрантов на южной границе страны.

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Байден остановил строительство стены на границе с Мексикой

Президент США Джо Байден подписал в четверг указ, который останавливает строительство стены на границе с Мексикой.
В частности, он отменил режим чрезвычайной ситуации на границе, который позволял администрации Дональда Трампа перенаправлять на эти цели средства из бюджетов разных ведомств, в частности Пентагона, когда демократы в конгрессе не согласились выделить из бюджета средства в запрошенном им объеме на эти цели.

Ранее Байден заявил, что новая администрация США с первого дня займется отменой ограничений, введенных Трампом в отношении мигрантов на южной границе страны. Администрация Трампа ужесточила правила доступа в страну для мигрантов, а также возвела на большей части границы с Мексикой стену, чтобы препятствовать нелегальному проникновению на территорию США.

Трамп обещал построить от 720 до 800 километров стены, из них по состоянию на 5 января было возведено 727 километров. При этом Байден ранее дал понять, что не будет сносить уже построенное.

Источник: РИА Новости

мексика стена сша Джо Байден
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