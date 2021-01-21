Приказал отменить строительство мексиканской стены Байден. Мексика ликует

Байден остановил строительство стены на границе с Мексикой

Президент США Джо Байден подписал в четверг указ, который останавливает строительство стены на границе с Мексикой.

В частности, он отменил режим чрезвычайной ситуации на границе, который позволял администрации Дональда Трампа перенаправлять на эти цели средства из бюджетов разных ведомств, в частности Пентагона, когда демократы в конгрессе не согласились выделить из бюджета средства в запрошенном им объеме на эти цели.

Ранее Байден заявил, что новая администрация США с первого дня займется отменой ограничений, введенных Трампом в отношении мигрантов на южной границе страны. Администрация Трампа ужесточила правила доступа в страну для мигрантов, а также возвела на большей части границы с Мексикой стену, чтобы препятствовать нелегальному проникновению на территорию США.



Трамп обещал построить от 720 до 800 километров стены, из них по состоянию на 5 января было возведено 727 километров. При этом Байден ранее дал понять, что не будет сносить уже построенное.

Источник: РИА Новости