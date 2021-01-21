На несогласованную с властями акцию в поддержку арестованного Алексея Навального собрались выйти 27000 жителей Новосибирска

В 8 крупнейших городах Сибири планируются митинги, шествия и одиночные пикеты - в Красноярске, Омске и Томске. Правда, томские власти уже отказали в акции.

Навального отправили в СИЗО

Несанкционированная акция запланирована на 23 января в Новосибирске. По данным группу в соцсети "Вконтакте", 2700 сибиряков присоединятся к шествию. Напомним, в 8 крупнейших городах Сибири планируются митинги, шествия и одиночные пикеты - в Красноярске, Омске и Томске. Правда, томские власти уже отказали в акции. Предполагается, что в Новосибирске шествие пройдет по Красному проспекту в сторону площади Ленина.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в пресс-центре мэрии Новосибирска сегодня, 21 января, акция не согласована:

- По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска, уведомление о проведении публичного мероприятии не поступало.



Навальный в "Матросской тишине"

Навальный вернулся из Берлина в Москву 17 января. Сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве задержали осужденного к условному наказанию Алексея Навального, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное по делу "Ив Роше".

30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Навального условно к трем годам шести месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за мошенничество и легализацию денежных средств, назначив ему испытательный срок в пять лет. 4 августа 2017 года он был продлен на год.

Напомним, за участие в несанкционированной акции для граждан предусмотрен штраф от 10 000 до 20 000 рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток (ст. 20.2 КоАП РФ). За повторное нарушение данной статьи наказание будет в разы серьезнее – штраф до 300 000 рублей, административный арест – до 30 суток.