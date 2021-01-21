Пришел ли экс-мэр Илья Потапов к памятнику Ленина в Бердске, чтобы возложить цветы к 97-летию со дня его смерти 21 января 2021? Смотрите видео

Как рассказал лидер партии КПРФ Сергей Бессонов, с осужденным экс-мэром он виделся после Нового Года один раз. Сергей Геннадьевич, высказавшись о дне памяти упомянул:" Буржуазия готова договориться хоть с самим чертом ради прибыли, кто это будет отрицать? Это общеизвестный факт".

Церемония возложения цветов к памятнику вождя пролетариата Ленина в Бердске

В день памяти вождю мирового пролетариата Владимира Ленина не пришел возложить цветы бывший мэр и член партии КПРФ Бердска Илья Потапов.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" лидер КПРФ Бердска Сергей Бессонов, причину отсутствия у Ильи Потапова на этом мероприятии он не уточнял.

- Я видел его перед Новым Годом всего один раз. И от него знаю, что он, якобы, уже вернулся в Бердск. С семьей живет в своей квартире. Это я слышал сам от него. Насчет его работы, трудоустройства ничего не известно. Сам он не звонит, а я будучи человеком воспитанным и не навязываюсь. По партийной линии почему он не пришел это, конечно, интересует, но к кому обратиться? Возможно, позвоню, пока не звонил,- заявил Сергей Евгеньевич сегодня, 21 января.

О вынесении выговора члену партии КПРФ Илье Потапову, Бессонов отметил, что "тоталитарными и диктаторскими" методами партия КПРФ не пользовалась никогда.

Об актуальности тезисов Ленина Бессонов высказался следующим образом:

- Конечно, они актуальны. Все тезисы отзываются в сегодняшней жизни. То, что буржуазия готова договориться хоть с самим чертом ради прибыли, кто это будет отрицать? Это общеизвестный факт,- отметил Сергей Бессонов.

Напомним, что как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" Илья Потапов признан виновным в получении взятки от бизнесмена Александра Илющенко, покушении на взяточничество и злоупотреблении полномочиями. Экс-мэру назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей. За решеткой Потапов находился с 2013 года. Колонию строгого режима Илье заменили на 2 года исправительных работ в декабре 2020 года. После 7,5 лет Потапов побывал а Бердске. Сейчас он живет с семьей. После отбытия наказания по приговору суда ему еще 2 года будет запрещено заниматься управленческой деятельностью. В марте 2021 года Потапову исполнится 45 лет.