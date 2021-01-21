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Набрало 38 млн просмотров за 2 дня видео Навального о якобы "дворце" Путина

15:14 21.01.2021 Фото: Кремлин.ру
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью публикации о "дворце" главы государства Владимира Путина. Представитель Кремля считает главной целью подобных материалов получение денег от граждан жульническими способами.

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ФБК выпустил фильм про дворец Путина

За двое суток набрало 38 648 917 просмотров видео с очередным расследованием ФБК (признан Минюстом иноагентом) "Дворец для Путина", о комплексе зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас. Напомним, видео на канале youtube вышло 19 января. В этот момент Алексей Навальный уже находился в отделе полиции. Он вернулся из Берлина в Москву 17 января. Сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве задержали осужденного к условному наказанию Алексея Навального, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное по делу "Ив Роше".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью публикации о "дворце" главы государства Владимира Путина. Представитель Кремля считает главной целью подобных материалов получение денег от граждан жульническими способами.

- В конце этого чудесного материала указаны номера счетов с просьбой перечислять туда деньги. Мне кажется, что это, наверное, главная задача подобных материалов, таких псевдорасследований, это и есть главный лохотрон, - сказал Песков. - Мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого большого количества просмотров, - подумайте перед тем, как переводить деньги таким жуликам, потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз!

Песков также отметил, что в Кремле ознакомились с данной публикацией Алексея Навального.

- Мы давно говорили и недавно повторяли, что нам давно известно о готовившихся и готовящихся информационных атаках на главу государства, они были и, к сожалению, будут продолжаться. Вся собственность президента России декларируется ежегодно, изложена в публикуемой ежегодной декларации, - констатировал представитель Кремля.

На его взгляд, в публикации "ничего нового не представлено", поскольку "эта тема была вброшена года три-четыре назад".

- В данном случае здесь из пустого в порожнее переливается, уже неоднократно пытались использовать эти инсинуации, причем зачастую даже не обременяя себя - это было и четыре года назад, и сейчас - хотя бы минимальными попытками как-то что-то не то, что доказать, но хотя бы проиллюстрировать", - отметил представитель Кремля. По его мнению, "единственная новинка - это то, что здесь используются монтажные истории". "В бассейн в некоем дворце вписываются кадры с Путиным, который плавает в Енисее, кадры, которые обошли весь мир, - привел пример Песков.

По его словам, опубликованное псевдорасследование не имеет "никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю".

Напомним, 30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Навального условно к трем годам шести месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за мошенничество и легализацию денежных средств, назначив ему испытательный срок в пять лет. 4 августа 2017 года он был продлен на год.

видео Дворец Путина навальный просмотры
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От редакции

Смотрели видео?

Поросёнок Пётр, 21 января 2021 15:43
Смотрел, есть очень много наивных вопросов к Путину, его семье и окружению, а главное, зачем и ради чего строить все эти циклопические и абсолютно бессмысленные утопающие в роскоши дворцы, тратить на это десятки миллиардов рублей, особенно прекрасно выглядящие на фоне сбора средств больным детям смсками. Путин возомнил себя Людовиком XIV де Бурбоном построив собственный Версаль, а Кабаева у нас не иначе как Маркиза де Помпадур и всё это на фоне нищего населения. Сея ситуация для истории конечно не нова, сколько их таких было и далеко не все при этом заканчивали добром

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