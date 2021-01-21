В рубрику "Сообщи свои новости" написал Александр:

В Новосибирской области в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Точные данные о росте цен привел глава департамента по тарифам региона Гарей Асмодьяров. По словам чиновника, стоимость тарифов вырастет во всей области одинаково – на 4,6%. Повышение стоит ожидать с 1 июля. Тарифная сетка со второй половины года будет такой: Холодная вода теперь будет стоить 29,35 рублей на кубометр. Горячая вода – 117,9 рублей на кубометр. Водоотведение подорожает до 15,77 рублей. Отопление – до 1505 рублей и 98 копеек за гигакалорию. Электричество теперь стоит 2 рубля и 93 копейки за киловатт-час. Вывоз мусора в расчете на одного прописанного человека повысится до 87 рублей и 19 копеек. Напомним, тарифы на услуги ЖКХ вырастут по всей России на величину инфляции в каждом конкретном регионе. В целом по стране повышение составит около 4%. Депутаты Заксобрания Новосибирской области рассмотрели повышение тарифов в 2021 году. Кто ответит. Почему мы сейчас оплачиваем горячую воду 148.40, холодная 20.82, водоотведение 31.99, отопление 1609.08 геал. Как-то непонятно.