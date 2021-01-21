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Сколько заболевших коронавирусом за сутки на 21 января в России. Свежие данные

15:34 21.01.2021 Фото: pixabay.com
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В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 655 839 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 21 января

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 887 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 363 (10,8%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Тыва 0,2%

2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Костромская область, Чукотский автономный округ 0,3%
3. Москва, Республика Алтай, Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Томская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл, Кемеровская область 0,4%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 655 839 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 902 человека:

Москва — 5220
Санкт-Петербург — 4194
Московская область — 1250
Нижегородская область — 483

Тамбовская область — 449
Свердловская область — 402
Воронежская область — 396
Псковская область — 383
Новгородская область — 366
Ивановская область — 363
Челябинская область — 361
Архангельская область — 356
Брянская область — 340
Красноярский край — 333
Ростовская область — 327
Иркутская область — 323
Хабаровский край — 318
Тверская область — 316
Республика Карелия — 312
Вологодская область — 310
Пермский край — 293
Республика Башкортостан — 282
Смоленская область — 280
Кировская область — 276
Самарская область — 272
Саратовская область — 269
Ставропольский край — 265
Липецкая область — 264
Забайкальский край — 264
Ленинградская область — 257
Белгородская область — 250
Волгоградская область — 240
Ямало-Ненецкий автономный округ — 235
Ханты-Мансийский автономный округ — 233
Омская область — 227
Новосибирская область — 223
Приморский край — 215
Республика Хакасия — 212
Тульская область — 205
Республика Крым — 201
Республика Коми — 197
Чеченская Республика — 187
Удмуртская Республика — 187
Кемеровская область — 176
Республика Дагестан — 174
Ярославская область — 173
Курская область — 169
Краснодарский край — 168
Ульяновская область — 167
Мурманская область — 164
Республика Бурятия — 164
Сахалинская область — 163
Оренбургская область — 157
Тюменская область — 156
Калужская область — 154
Пензенская область — 154
Владимирская область — 147
Орловская область — 142
Республика Калмыкия — 135
Кабардино-Балкарская Республика — 129
Амурская область — 128
Калининградская область — 116
Республика Ингушетия — 110
Рязанская область — 108
Томская область — 103
Алтайский край — 102
Республика Чувашия — 101
Республика Татарстан — 97
Курганская область — 97
Костромская область — 96
Севастополь — 96
Астраханская область — 90
Республика Адыгея — 82
Карачаево-Черкесская Республика — 78
Республика Саха (Якутия) — 76
Республика Мордовия — 73
Республика Северная Осетия - Алания — 72
Камчатский край — 66
Республика Алтай — 53
Республика Марий Эл — 44
Республика Тыва — 31
Магаданская область — 28
Еврейская автономная область — 20
Ненецкий автономный округ — 4
Чукотский автономный округ — 3

За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 054 218.

За последние сутки подтверждено 612 смертей:

Санкт-Петербург — 79
Москва — 69
Московская область — 39
Красноярский край — 29
Ростовская область — 25

Краснодарский край — 18
Нижегородская область — 18
Свердловская область — 17
Воронежская область — 16
Республика Чувашия — 13
Ульяновская область — 11
Алтайский край — 11
Вологодская область — 10
Ленинградская область — 10
Пермский край — 10
Челябинская область — 10
Новосибирская область — 10
Республика Крым — 9
Республика Хакасия — 9
Иркутская область — 9
Омская область — 9
Владимирская область — 8
Самарская область — 8
Белгородская область — 7
Тульская область — 7
Мурманская область — 7
Севастополь — 7
Ставропольский край — 7
Ивановская область — 6
Ярославская область — 6
Волгоградская область — 6
Оренбургская область — 6
Саратовская область — 6
Республика Саха (Якутия) — 6
Смоленская область — 5
Приморский край — 5
Брянская область — 4
Республика Калмыкия — 4
Республика Татарстан — 4
Ханты-Мансийский автономный округ — 4
Забайкальский край — 4
Тамбовская область — 3
Республика Карелия — 3
Калининградская область — 3
Новгородская область — 3
Кабардино-Балкарская Республика — 3
Республика Марий Эл — 3
Удмуртская Республика — 3
Пензенская область — 3
Амурская область — 3
Хабаровский край — 3
Курская область — 2
Липецкая область — 2
Орловская область — 2
Тверская область — 2
Псковская область — 2
Республика Адыгея — 2
Республика Дагестан — 2
Республика Северная Осетия - Алания — 2
Республика Башкортостан — 2
Республика Мордовия — 2
Республика Бурятия — 2
Еврейская автономная область — 2
Рязанская область — 1
Астраханская область — 1
Республика Ингушетия — 1
Карачаево-Черкесская Республика — 1
Чеченская Республика — 1
Кировская область — 1
Республика Алтай — 1
Кемеровская область — 1
Магаданская область — 1
Сахалинская область — 1

За весь период по России умерло 67 832 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 98 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 410 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 634 тыс. 201 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф

COVID-19 коронавирус пандемия
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