Сколько заболевших коронавирусом за сутки на 21 января в России. Свежие данные

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 655 839 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 21 января

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 887 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 363 (10,8%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Тыва 0,2%



2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Костромская область, Чукотский автономный округ 0,3%3. Москва, Республика Алтай, Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Томская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл, Кемеровская область 0,4%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 655 839 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 902 человека:

Москва — 5220

Санкт-Петербург — 4194

Московская область — 1250

Нижегородская область — 483



Тамбовская область — 449Свердловская область — 402Воронежская область — 396Псковская область — 383Новгородская область — 366Ивановская область — 363Челябинская область — 361Архангельская область — 356Брянская область — 340Красноярский край — 333Ростовская область — 327Иркутская область — 323Хабаровский край — 318Тверская область — 316Республика Карелия — 312Вологодская область — 310Пермский край — 293Республика Башкортостан — 282Смоленская область — 280Кировская область — 276Самарская область — 272Саратовская область — 269Ставропольский край — 265Липецкая область — 264Забайкальский край — 264Ленинградская область — 257Белгородская область — 250Волгоградская область — 240Ямало-Ненецкий автономный округ — 235Ханты-Мансийский автономный округ — 233Омская область — 227Новосибирская область — 223Приморский край — 215Республика Хакасия — 212Тульская область — 205Республика Крым — 201Республика Коми — 197Чеченская Республика — 187Удмуртская Республика — 187Кемеровская область — 176Республика Дагестан — 174Ярославская область — 173Курская область — 169Краснодарский край — 168Ульяновская область — 167Мурманская область — 164Республика Бурятия — 164Сахалинская область — 163Оренбургская область — 157Тюменская область — 156Калужская область — 154Пензенская область — 154Владимирская область — 147Орловская область — 142Республика Калмыкия — 135Кабардино-Балкарская Республика — 129Амурская область — 128Калининградская область — 116Республика Ингушетия — 110Рязанская область — 108Томская область — 103Алтайский край — 102Республика Чувашия — 101Республика Татарстан — 97Курганская область — 97Костромская область — 96Севастополь — 96Астраханская область — 90Республика Адыгея — 82Карачаево-Черкесская Республика — 78Республика Саха (Якутия) — 76Республика Мордовия — 73Республика Северная Осетия - Алания — 72Камчатский край — 66Республика Алтай — 53Республика Марий Эл — 44Республика Тыва — 31Магаданская область — 28Еврейская автономная область — 20Ненецкий автономный округ — 4Чукотский автономный округ — 3

За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 054 218.

За последние сутки подтверждено 612 смертей:

Санкт-Петербург — 79

Москва — 69

Московская область — 39

Красноярский край — 29

Ростовская область — 25



Краснодарский край — 18Нижегородская область — 18Свердловская область — 17Воронежская область — 16Республика Чувашия — 13Ульяновская область — 11Алтайский край — 11Вологодская область — 10Ленинградская область — 10Пермский край — 10Челябинская область — 10Новосибирская область — 10Республика Крым — 9Республика Хакасия — 9Иркутская область — 9Омская область — 9Владимирская область — 8Самарская область — 8Белгородская область — 7Тульская область — 7Мурманская область — 7Севастополь — 7Ставропольский край — 7Ивановская область — 6Ярославская область — 6Волгоградская область — 6Оренбургская область — 6Саратовская область — 6Республика Саха (Якутия) — 6Смоленская область — 5Приморский край — 5Брянская область — 4Республика Калмыкия — 4Республика Татарстан — 4Ханты-Мансийский автономный округ — 4Забайкальский край — 4Тамбовская область — 3Республика Карелия — 3Калининградская область — 3Новгородская область — 3Кабардино-Балкарская Республика — 3Республика Марий Эл — 3Удмуртская Республика — 3Пензенская область — 3Амурская область — 3Хабаровский край — 3Курская область — 2Липецкая область — 2Орловская область — 2Тверская область — 2Псковская область — 2Республика Адыгея — 2Республика Дагестан — 2Республика Северная Осетия - Алания — 2Республика Башкортостан — 2Республика Мордовия — 2Республика Бурятия — 2Еврейская автономная область — 2Рязанская область — 1Астраханская область — 1Республика Ингушетия — 1Карачаево-Черкесская Республика — 1Чеченская Республика — 1Кировская область — 1Республика Алтай — 1Кемеровская область — 1Магаданская область — 1Сахалинская область — 1

За весь период по России умерло 67 832 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 98 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 410 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 634 тыс. 201 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф