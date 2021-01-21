Точный астропрогноз на пятницу 22 января 2021 года - день святого Филиппа для каждого знака зодиака

У Львов будет подходящий день, чтобы привлечь новых людей на свою сторону.

Козероги получат хорошие новости, а у Раков возрастут нагрузки на работе

В этот день Овнам можно назначать встречи с влиятельными людьми. Постарайтесь именно сегодня проявить деловую инициативу, в этот день вы получите поддержку даже от тех, от кого обычно не ожидаете ее получить. Во второй половине дня вам предоставится прекрасная возможность завязать деловые знакомства.

Сегодня Тельцам нежелательно принимать какие-либо важные решения, которые будут касаться вашей коммерческой деятельности. Ваша деловая интуиция будет притуплена, вы сможете легко допустить ошибку. Постарайтесь сегодня прислушиваться к самым лучшим советам. В деловом общении у вас возможны проблемы.

Близнецы сегодня смогут добиться больших успехов. Не стоит сегодня ничего упускать из вида, именно Вы будете совершать гораздо меньше ошибок, чем в другие дни. День подходит для поиска новых партнеров, сегодня вы сможете найти своих союзников, а сотрудничество с вашими партнерами будет очень плодотворным и выгодным.

На пути Раков сегодня присутствуют некоторые преграды, но вы не потеряете в этот день оптимизма и душевного равновесия. Никто сможет испортить вам настроение. Возрастут нагрузки на работе, дел будет больше, чем обычно. Продемонстрировав свои таланты, вы сможете быстро завоевать симпатию влиятельных людей.

У Львов будет подходящий день, чтобы привлечь новых людей на свою сторону. Вы сможете завоевать симпатию даже у тех, кто к вам раньше был весьма равнодушен. Публичные выступления помогут вам оказаться в центре всеобщего внимания, вы не будете испытывать ни малейшего дискомфорта.

Для Дев сегодня будет неоднозначный день. Когда-нибудь, вспоминая его, вы подумаете, что все было не так уж и плохо. Возможны мелкие денежные потери, но финансовая катастрофа вам не грозит. К окружающим будьте снисходительны, они не все так плохи, как вам кажется. Сегодня вам будут поступать предложения, которые потребуют время.

Интуиция Весов подскажет им, что сегодня не стоит торопиться с решением деловых вопросов. День хорошо подходит для оценки сложившейся ситуации и размышлений. Не стоит покупать дорогие вещи и делать крупные инвестиции. Избегайте ссор с близкими людьми. Во вторую половину дня проведите встречи со своими друзьями.

У Скорпионов этот день будет благоприятным. Не стоит смешивать деловые и личные отношения, такая смесь для вас будет очень взрывоопасной. У вас появится хороший шанс решить сложную профессиональную задачу и продемонстрировать всем, что вы можете быть хорошим руководителем.

День у Стрельцов будет с благоприятным эмоциональным фоном. Ваше настроение даже в трудной ситуации будет очень хорошим. Можете сегодня обсуждать самые важные вопросы, которые будут касаться как вашей работы, так и личной жизни. День может стать началом романтических отношений.

Козероги, вероятно, смогут получить хорошие новости и известия от знакомых. Ваши волнения и тревоги остаются в прошлом. Постарайтесь настроиться на позитивный лад, тогда с возникающими мелкими трудностями вы справитесь играючи. Сегодня вы особенно хорошо выглядите. День благоприятный для общения.

У Водолеев сегодня будет нейтральный день. В большей степени зависит только от вас и ваших поступков, как будут развиваться дальнейшие события. Постарайтесь заняться чем-то новым, что расширит ваш кругозор. В будущем вам пригодится то, что вы узнаете сегодня. Неплохой день для начала учебы.

У Рыб этот яркий день запомнится надолго. Доверьтесь своей интуиции и не бойтесь нарушать традиции. В профессиональной сфере можете что-то кардинально изменить, пересмотреть свои отношения с окружающими. Не исключено начало длительного романа. Берегите себя, во второй половине дня ваше самочувствие может ухудшиться.

Источник: izvmor.ru