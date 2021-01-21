Лосей, косуль, росомах и горностаев пересчитают в 2021 году в Новосибирской области

Лосей, косуль, росомах и горностаев пересчитают в Новосибирской области в 2021 году

Количество диких животных и птиц посчитают в Новосибирской области. Государственный учет охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета стартовал в регионе с 1 января 2021 года.

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, учет ведется сотрудниками министерства в 30 районах методом прохождения учетных маршрутов с фиксацией следов животных и встреч птиц. В учетных работах принимают участие 26 специалистов министерства и 36 сотрудников ГКУ НСО «Природоохранная инспекция».

При учете определяется численность следующих видов: лося, косули сибирской, кабана, дикого северного оленя, рыси, волка, лисицы, корсака, соболя, куницы лесной, хоря степного, росомахи, горностая, колонка, белок, зайца-беляка, зайца-русака, рябчика, тетерева, глухаря обыкновенного, белой и серой куропаток.

Зимний маршрутный учет проводится на всей территории Новосибирской области за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения. В регионе заложено 1 509 маршрутов суммарной протяженностью более 15,5 тыс. км. Протяженность одного учетного маршрута должна составлять не менее 5 и не более 15 км. На исследуемой территории площадью до 200 тыс. га определяется не менее 35 учетных маршрутов, общей протяженностью не менее 350 км.

Учет проводится в один или два дня. В первый день учета на учетном маршруте осуществляется затирка следов зверей, позволяющая определить на второй день осуществления учета следы зверей, оставленные ими в течение 20-28 часов с момента окончания затирки следов.

«За исследуемую территорию для расчета квот у нас на протяжении многих лет берется муниципальный район. Рассчитывается необходимое количество маршрутов на площадь района, согласно среде обитания, и с учетом вхождения данных маршрутов в границы существующих охотничьих угодий», – отметил Андрей Даниленко.

Результаты учета являются неотъемлемой частью государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, и используются при определении допустимых объемов добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях Новосибирской области.

Источник: nso.ru