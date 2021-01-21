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Почти 9 000 мест в детских садах создано с 2019 года в Новосибирской области

17:30 21.01.2021 Фото: nso.ru
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В планах 2021 года – строительство еще 8 детских садов, в которых будет создано 1450 мест (из них 559 – ясельных).

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8700 дополнительных мест в детских садах создано в Новосибирской области за два года

Под контролем министерства строительства Новосибирской области в р.п. Кольцово в рамках национального проекта «Демография» введен в эксплуатацию новый детский сад, в ближайшее время дошкольное учреждение начнут посещать 220 ребятишек от 1,5 до 7 лет. Всего в регионе в 2019-2020 годах построено 45 детсадов, в которых создано 8690 мест для дошкольников.
Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт 21 января провел выездное совещание на площадке нового детского сада-яслей в р.п. Кольцово. Он подчеркнул, что объект уже введен в эксплуатацию, готовится пакет документов по лицензированию, набран штат сотрудников и вскоре учреждение начнут посещать 220 ребятишек.

«В 2020 году мы ввели в эксплуатацию беспрецедентное количество детских садов – 16, создано 3190 мест, из которых 1035 – для детей ясельного возраста. Детсад в Кольцово – один из объектов программы 2020 года. Сад общей площадью почти 5 тысяч кв. м построен по проекту повторного применения, в здании запроектировано 12 групп, из которых четыре группы – для детей ясельного возраста и восемь – для ребятишек от 3 до 7 лет. Объект особенно актуален, так как построен на территории нового жилмассива, микрорайон продолжает активно застраиваться и развиваться», – отметил Иван Шмидт.

Помимо групповых помещений, в новом детсаду, сметная стоимость строительства которого составила 226,1 млн рублей, обустроены современный пищевой блок и прачечная, медицинский кабинет, музыкальный и физкультурный залы, несколько помещений для организации кружковой деятельности. В целях обеспечения безопасного пребывания воспитанников учреждение оснащено системой видеонаблюдения, домофонами, в полном объеме выполнена система пожарной безопасности.

Министр строительства региона также подчеркнул, что всего с 2019 года, когда в стране начали реализовываться национальные проекты, в регионе построено 29 детских садов, в них создано 5500 мест (из них 1800 – для детей ясельного возраста). В планах 2021 года – строительство еще 8 детских садов, в которых будет создано 1450 мест (из них 559 – ясельных).

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Источник: nso.ru
детсад детский сад ясли
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