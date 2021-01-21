Мебель - товар, который не только украшает дом,
но и создает комфорт для работы и отдыха.
Ассортимент мебельных магазинов просто поражает.
но и создает комфорт для работы и отдыха.
Ассортимент мебельных магазинов просто поражает.
Бердский дизайнер Виктория Федченко при выборе мебели советует в первую очередь выбирать качественную мебель. А это зависит от следующих факторов:
• Материала • Производителя • Кромки • Крепежных элементов • Ножек
МАТЕРИАЛ
- ЛДСП - недорогой и долговечный материал, - отмечает специалист. Он хорошо переносит температурные и механические воздействия, а также влагу.
Для изготовления фасадов производители используют всевозможные материалы: МДФ, стекло, пластик и материал нового поколения - акрилайн.
• Материала • Производителя • Кромки • Крепежных элементов • Ножек
МАТЕРИАЛ
- ЛДСП - недорогой и долговечный материал, - отмечает специалист. Он хорошо переносит температурные и механические воздействия, а также влагу.
Для изготовления фасадов производители используют всевозможные материалы: МДФ, стекло, пластик и материал нового поколения - акрилайн.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
В условиях кризиса поддерживать надлежащее качество, не поднимая цены, могут себе позволить только крупные фабрики-производители. Поэтому выбирайте проверенные бренды.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Качественную мебель отличает то, что крепежные элементы тщательно спрятаны. Имеет значение и материал крепежей. Уголки лучше выбирать металлические, пластиковые недолговечны и лопаются от нагрузки.
МЕБЕЛЬНАЯ КРОМКА используется, чтобы закрыть место распила доски и в качестве декора. Выбирая мебель, осмотрите ее со всех сторон. Она должна плотно прилегать к поверхности.
МЕБЕЛЬНЫЕ НОЖКИ
Они могут быть регулируемыми, нерегулируемыми, оснащены роликами. Если мебель не выставлена по уровню, это может затруднять закрытие выдвижных ящиков.
Не бойтесь задавать вопросы. Опытные продавцы-консультанты помогут вам определиться с дизайном и выбрать модель, приемлемую по цене.
В условиях кризиса поддерживать надлежащее качество, не поднимая цены, могут себе позволить только крупные фабрики-производители. Поэтому выбирайте проверенные бренды.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Качественную мебель отличает то, что крепежные элементы тщательно спрятаны. Имеет значение и материал крепежей. Уголки лучше выбирать металлические, пластиковые недолговечны и лопаются от нагрузки.
МЕБЕЛЬНАЯ КРОМКА используется, чтобы закрыть место распила доски и в качестве декора. Выбирая мебель, осмотрите ее со всех сторон. Она должна плотно прилегать к поверхности.
МЕБЕЛЬНЫЕ НОЖКИ
Они могут быть регулируемыми, нерегулируемыми, оснащены роликами. Если мебель не выставлена по уровню, это может затруднять закрытие выдвижных ящиков.
Не бойтесь задавать вопросы. Опытные продавцы-консультанты помогут вам определиться с дизайном и выбрать модель, приемлемую по цене.
МЕБЕЛЬ-МЕЧТА!
Если по каким-то причинам вы не нашли готовую мебель в магазине, вы можете сделать ее на заказ. Дизайнер поможет создать удобную и красивую мебель, которая будет радовать вас долгие годы. Такая мебель поразит ваших знакомых яркой индивидуальностью, а вас особым очарованием и комфортом. Ведь именно мебель на заказ - полное отражение ваших чаяний и надежд.
ПРЕКРАСНАЯ НОВОСТЬ!
Дизайн-проект и замер в некоторых фирмах предоставляются бесплатно!
Если по каким-то причинам вы не нашли готовую мебель в магазине, вы можете сделать ее на заказ. Дизайнер поможет создать удобную и красивую мебель, которая будет радовать вас долгие годы. Такая мебель поразит ваших знакомых яркой индивидуальностью, а вас особым очарованием и комфортом. Ведь именно мебель на заказ - полное отражение ваших чаяний и надежд.
ПРЕКРАСНАЯ НОВОСТЬ!
Дизайн-проект и замер в некоторых фирмах предоставляются бесплатно!
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Рассрочка позволит вам купить понравившуюся мебель уже сегодня!
КАК СБЕРЕЧЬ?
Покупая мебель, мы хотим, чтобы она оставалась как новая. Продлить ей жизнь можно, если правильно за ней ухаживать.
Сейчас пользуются популярностью глянцевые модели. Они смотрятся весьма эффектно, но требуют специального ухода. Нужно стараться, чтобы на них не попадала влага. Не использовать абразивные вещества. Протирать сначала слегка влажной, затем сухой тряпочкой.
Полировать фурнитуру также следует сухой мягкой тканью.
Петли и замки нужно регулярно подтягивать и смазывать специальными средствами.
Царапины на мебели можно замаскировать специальными карандашами на основе пчелиного воска, они продаются в специализированном магазине.
Ухаживая за стеклянными фасадами, применяйте специальные средства. Самый удобный вариант - спрей. Для зеркал лучше использовать специальные очистители. На кухне самые уязвимые места - стол и столешница. Чтобы продлить срок их службы, горячее лучше ставить на теплоизоляционную подставку. При уходе не используйте хлорсодержащие и абразивные средства.
Покупая мебель, мы хотим, чтобы она оставалась как новая. Продлить ей жизнь можно, если правильно за ней ухаживать.
Сейчас пользуются популярностью глянцевые модели. Они смотрятся весьма эффектно, но требуют специального ухода. Нужно стараться, чтобы на них не попадала влага. Не использовать абразивные вещества. Протирать сначала слегка влажной, затем сухой тряпочкой.
Полировать фурнитуру также следует сухой мягкой тканью.
Петли и замки нужно регулярно подтягивать и смазывать специальными средствами.
Царапины на мебели можно замаскировать специальными карандашами на основе пчелиного воска, они продаются в специализированном магазине.
Ухаживая за стеклянными фасадами, применяйте специальные средства. Самый удобный вариант - спрей. Для зеркал лучше использовать специальные очистители. На кухне самые уязвимые места - стол и столешница. Чтобы продлить срок их службы, горячее лучше ставить на теплоизоляционную подставку. При уходе не используйте хлорсодержащие и абразивные средства.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com