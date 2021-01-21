КАК СБЕРЕЧЬ?

Покупая мебель, мы хотим, чтобы она оставалась как новая. Продлить ей жизнь можно, если правильно за ней ухаживать.

Сейчас пользуются популярностью глянцевые модели. Они смотрятся весьма эффектно, но требуют специального ухода. Нужно стараться, чтобы на них не попадала влага. Не использовать абразивные вещества. Протирать сначала слегка влажной, затем сухой тряпочкой.



Полировать фурнитуру также следует сухой мягкой тканью.



Петли и замки нужно регулярно подтягивать и смазывать специальными средствами.

Царапины на мебели можно замаскировать специальными карандашами на основе пчелиного воска, они продаются в специализированном магазине.



Ухаживая за стеклянными фасадами, применяйте специальные средства. Самый удобный вариант - спрей. Для зеркал лучше использовать специальные очистители. На кухне самые уязвимые места - стол и столешница. Чтобы продлить срок их службы, горячее лучше ставить на теплоизоляционную подставку. При уходе не используйте хлорсодержащие и абразивные средства.

