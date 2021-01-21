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Двухстоечные подъемники для автотранспортных средств — на какие именно критерии и особенности обратить внимание при покупке?

16:39 21.01.2021
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Двухстоечные подъемники для автотранспорта необходимо выбирать с учетом определенных критериев и особенностей.

Двухстоечные подъемники для автотранспорта необходимо выбирать с учетом определенных критериев и особенностей. Таким образом, подъемники sks avto - одни из лучших на рынке, вот почему на них следует обратить особое внимание. Приобрести и заказать с доставкой их можно на специализированном сайте, а пообщаться с менеджером возможно в любое удобное время суток. Обычно, их покупают только из-за того, что ими очень легко и просто пользоваться, а также легкий и быстрый монтаж – еще один незаменимый плюс. Помимо этого, на сайте можно будет найти другие характеристики.

Критерии выбора двухстоечного подьемника

На что стоит обратить внимание при планировании покупки:

  1. Первое, что имеет значение — грузоподъемность. Для каких авто нужен подъемник: для легковых, микроавтобусов, грузовых и т. д. Исходя из этого и стоит решать. Легковые автомобили будут по силам грузоподъемнику, рассчитанному на 4 тонны.
  2. Тип привода — электрогидравлика или электромеханика. Вторые достаточно медленно работают и считаются устаревшими, требуют много внимания с обслуживания. Электрогидравлические не будут стоить особенных хлопот, они издают меньше шума, и они меньше потребляют энергии.
  3. Тип синхронизации — нижняя или верхняя. Подъемники с верхней дороже, но они удобнее в работе и проще в обслуживании. При выборе именно такого важно учесть высоту потолка в помещении.
  4. Блокировка — стопора. Способ блокировки также будет иметь значение. Выбор здесь велик и стоит подбирать вид блокировки на основании личного удобства в использовании.
  5. Лапы — важный критерий при выборе, хотя не всегда на него обращают внимание. Лапы могут быть длинные или стандартные. Здесь важна высота подхвата, а также подставки.
  6. Особенности конструкции. Тут чаще всего обращают внимание на ширину между колоннами. В случае, если грузоподъемник синхронизируется вверху, то стоит учесть высоту до перекладины.

При выборе грузоподъемника главное, чтобы он полностью соответствовал необходимости и был удобен в работе.

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