Идеальный потолок - натяжной
Год назад на свой день рождения я сделала себе подарок - натяжной потолок. Спустя год он радует меня своей безупречностью и чистотой. Придумали украшать потолки шелковыми тканями в Древней Греции. Материю пропитывали известковым раствором и крепились к потолку. После высыхания получалась ровная поверхность. Со временем ткань провисала и выцветала.
В Армении стали впервые применять ткань в качестве декорации потолка.
Сейчас на бердском рынке потолки представлены двух видов: из ПВХ-пленки и ткани. Я выбрала первый вариант. Как заверил меня менеджер по продажам потолков, это более практичный вариант. При уходе его можно протереть влажной тряпочкой, что с тканевым сделать невозможно.
Год назад на свой день рождения я сделала себе подарок - натяжной потолок. Спустя год он радует меня своей безупречностью и чистотой. Придумали украшать потолки шелковыми тканями в Древней Греции. Материю пропитывали известковым раствором и крепились к потолку. После высыхания получалась ровная поверхность. Со временем ткань провисала и выцветала.
В Армении стали впервые применять ткань в качестве декорации потолка.
Сейчас на бердском рынке потолки представлены двух видов: из ПВХ-пленки и ткани. Я выбрала первый вариант. Как заверил меня менеджер по продажам потолков, это более практичный вариант. При уходе его можно протереть влажной тряпочкой, что с тканевым сделать невозможно.
Почему я выбрала именно натяжной потолок?
В первую очередь, меня подкупила идеально ровная поверхность. Как я ни старалась зашпаклевать и привлекала профессионалов, килограммы шпатлевки не давали идеально ровную поверхность.
Мне очень понравилось, что не нужно было никуда ехать.
Специалист компании приехал ко мне на дом. Мы обсудили и заключили договор.
Быстрота установки. Через два часа, лежа на кровати, моя семья не могла глаз оторвать от безупречного великолепия.
Обширная цветовая гамма натяжных потолков впечатляет. Мне на выбор предлагали 200 вариантов.
Я остановила выбор на белом. А есть звездное небо. У моей знакомой на потолке веселый страусенок.
Долговечность. У моих знакомых натяжные потолки в хорошем состоянии уже более 10 лет.
Водонепроницаемость - еще один плюс. Однажды соседи затопили кухню. И после покраски потолка на несколько раз разводы все равно остались видны.
В этом году я планирую установить натяжной потолок в ванную комнату.
Кроме обычного, бывают двухуровневые потолки. Они придают комнате объем.
Глянец не советуют использовать в спальне.
Шикарно смотрятся конструкции со светодиодной подсветкой между уровнями.
В первую очередь, меня подкупила идеально ровная поверхность. Как я ни старалась зашпаклевать и привлекала профессионалов, килограммы шпатлевки не давали идеально ровную поверхность.
Мне очень понравилось, что не нужно было никуда ехать.
Специалист компании приехал ко мне на дом. Мы обсудили и заключили договор.
Быстрота установки. Через два часа, лежа на кровати, моя семья не могла глаз оторвать от безупречного великолепия.
Обширная цветовая гамма натяжных потолков впечатляет. Мне на выбор предлагали 200 вариантов.
Я остановила выбор на белом. А есть звездное небо. У моей знакомой на потолке веселый страусенок.
Долговечность. У моих знакомых натяжные потолки в хорошем состоянии уже более 10 лет.
Водонепроницаемость - еще один плюс. Однажды соседи затопили кухню. И после покраски потолка на несколько раз разводы все равно остались видны.
В этом году я планирую установить натяжной потолок в ванную комнату.
Кроме обычного, бывают двухуровневые потолки. Они придают комнате объем.
Глянец не советуют использовать в спальне.
Шикарно смотрятся конструкции со светодиодной подсветкой между уровнями.
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Цвет потолка должен гармонировать с цветом интерьера
Белый - универсальный цвет. В зависимости от ваших предпочтений, выбирайте холодный или теплый оттенок.
Зеленый цвет расслабляюще действует на психику, голубой вносит в комнату элемент романтики.
Фотопечать позволяет из обычной комнаты создать эксклюзивный интерьер. Выбор рисунков огромен.
Цветы, пейзажи. Как отмечают в потолочных компаниях, у бердчан пользуются популярностью звездное небо и облака.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com