Почему я выбрала именно натяжной потолок?



В первую очередь, меня подкупила идеально ровная поверхность. Как я ни старалась зашпаклевать и привлекала профессионалов, килограммы шпатлевки не давали идеально ровную поверхность.

Мне очень понравилось, что не нужно было никуда ехать.

Специалист компании приехал ко мне на дом. Мы обсудили и заключили договор.

Быстрота установки. Через два часа, лежа на кровати, моя семья не могла глаз оторвать от безупречного великолепия.

Обширная цветовая гамма натяжных потолков впечатляет. Мне на выбор предлагали 200 вариантов.

Я остановила выбор на белом. А есть звездное небо. У моей знакомой на потолке веселый страусенок.

Долговечность. У моих знакомых натяжные потолки в хорошем состоянии уже более 10 лет.

Водонепроницаемость - еще один плюс. Однажды соседи затопили кухню. И после покраски потолка на несколько раз разводы все равно остались видны.

В этом году я планирую установить натяжной потолок в ванную комнату.

Кроме обычного, бывают двухуровневые потолки. Они придают комнате объем.

Глянец не советуют использовать в спальне.

Шикарно смотрятся конструкции со светодиодной подсветкой между уровнями.

