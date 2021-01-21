21.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Предотвратила массовый расстрел в подмосковной школе ФСБ

16:54 21.01.2021 Фото: pixabay.com
0

При обыске у подростков нашли два самодельных пистолета, девять петард с металлическими пулями, тактические перчатки, балаклаву и футболку с надписью «Естественный отбор».

% name% title
ФСБ предотвратила массовый расстрел в подмосковной школе

Сотрудники ФСБ предотвратили массовый расстрел в подмосковной школе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Задержаны двое подростков 16 лет. По данным спецслужб, школьники разработали план нападения на учебное учреждение с целью убийства педагогов и учеников. Подозреваемые планировали использовать холодное и огнестрельное оружие.

При обыске у подростков нашли два самодельных пистолета, девять петард с металлическими пулями, тактические перчатки, балаклаву и футболку с надписью «Естественный отбор».

Отмечается, что у школьников возникла идея нападения на учебное заведение после просмотра тематических роликов на YouTube. Возбуждено уголовное дело.

25 декабря ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Тамбове, который готовил 17-летний подросток. В квартире, которую снимал юноша, нашли материалы для создания бомбы, а также «средства связи, содержащие интернет-инструкции по ее сборке и применению».

расстрел теракт школа ФСБ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вовремя успели?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подарок учителю на день рождения: топ лучших идей
17:20 21-01-2021
Подарок учителю на день рождения: топ лучших идей
Какие ограничения продлили в Москве с 22 января 2021. Что разрешено людям 65+
17:15 21-01-2021
Какие ограничения продлили в Москве с 22 января 2021. Что разрешено людям 65+
БердскРабота в Бердске: Инженера на зарплату 40 000 рублей срочно ищет компания
17:05 21-01-2021
Работа в Бердске: Инженера на зарплату 40 000 рублей срочно ищет компания
Что нового озвучил ПФР для получателей пенсии детских выплат с 21 января 2021. Узнай сейчас
17:00 21-01-2021
Что нового озвучил ПФР для получателей пенсии детских выплат с 21 января 2021. Узнай сейчас
Где купить постельное бельё
16:54 21-01-2021
Где купить постельное бельё
Предотвратила массовый расстрел в подмосковной школе ФСБ
16:54 21-01-2021
Предотвратила массовый расстрел в подмосковной школе ФСБ
Тенденции к снижению кредитного рынка Российской Федерации 2020: прогнозы и рекомендации финансовых экспертов
16:52 21-01-2021
Тенденции к снижению кредитного рынка Российской Федерации 2020: прогнозы и рекомендации финансовых экспертов
Exante отзывы о марже и комиссиях компании, ее особенностях
16:50 21-01-2021
Exante отзывы о марже и комиссиях компании, ее особенностях
Огурцы желтеют: чем полить или что делать?
16:50 21-01-2021
Огурцы желтеют: чем полить или что делать?
Как написать курсовую работу
16:48 21-01-2021
Как написать курсовую работу