ответ:

Профессиональная гигиена безопасна и очень полезна для здоровья зубов и всего организма в целом, так как не только делает зубы чистыми, но и снижает нагрузку на наш иммунитет (снижается количество болезнетворных микробов и устраняется микробная сенсибилизация организма).



Чтобы объяснить, почему ваши зубы стали подвижными после профессиональной гигиены, давайте сразу определимся, что же обеспечивает их стабильность и удержание в челюстях – это десны (которые в норме плотно обхватывают шейки зубов и заполняют межзубные треугольные промежутки), это челюстная кость вокруг корня зуба, это поверхность корня зуба и связочный аппарат (периодонт), состоящий из тонких коллагеновых волокон, которые связывают все вышеперечисленные структуры в одну единую систему, называемую пародонтом.



Когда зубные отложения (мягкий зубной налет и твердый зубной камень) длительное время находятся на поверхности зубов, они провоцируют воспаление в дёснах за счёт активного выделения микробных токсинов. Сначала патологические процессы происходят в дёснах, разрушается прикрепление десны к поверхности зуба, десны уже не способны защищать от проникновения инфекции. Далее колонии микроорганизмов проникают глубже под десну, и патологический процесс переходит на внутренние структуры. Формируются поддесневой зубной камень, разрушается связочный аппарат зуба и челюстная кость, нарушается удержание зуба.



Мы помним, что зубной камень над десной никуда не делся, плюс к нему уже присоединился зубной камень под десной, они накапливаются, заполняют межзубные пространства, оттесняя при этом десны и разрушая кость вокруг корня зуба. В таких ситуациях, после того как мы удалили зубные отложения, мы видим на сколько сильно оттеснилась десна, обнажились межзубные промежутки (стало казаться, что между зубами появились темные треугольные пустоты), где-то оголились поверхности корней, а где-то зубы уже стали подвижными. Что поможет сделать зубы неподвижными – это устранение воспалительного процесса.

