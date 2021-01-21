Елена Александровна Матвиенко
Стоматолог-хирург, пародонтолог
вопрос:
Как понять, что начался пародонтит? Какие признаки, кроме кровотечения, существуют?
ответ:
Есть несколько основных признаков воспаления десен. Самые частые это: боль или дискомфорт в дёснах во время чистки зубов или приеме пищи, покраснение десен (когда они становятся ярко-красного цвета), кровоточивость десен (но чаще она определяется при инструментальном обследовании на стоматологическом приеме), оголение поверхности корней зубов или, наоборот, чрезмерное покрытие их отечной и воспалённой десной, неприятный запах изо рта, подвижность зубов, появление воспалительных образований на дёснах и внутренней поверхности щёк и губ. Все эти признаки явно указывают, что вашим дёснам необходима помощь. Есть признаки, косвенно указывающие или предрасполагающие к появлению проблем с дёснами: наличие шероховатости на зубах – зубные отложения (в норме поверхность зубов должна быть гладкой), застревание пищи между зубами, сильно разрушенные зубы, скученность зубов и отсутствие нескольких зубов, травмы и переломы зубов.
вопрос:
Проблема со здоровьем дёсен мучает меня ещё с самого юного возраста, что только не делал, всё равно рано или поздно боль и кровоточивость возвращались снова. Врач порекомендовал удалить полностью все верхние зубы и сделать протезирование. Прозвучало как приговор. Хотелось бы услышать мнение опытного специалиста, действительно ли при запущенном пародонтите придется удалять полностью весь зубной ряд и можно ли обойтись без этого?
ответ:
Даже при тяжёлых формах пародонтита не всегда удаление зубов является единственным выходом. Чтобы дать максимально полную и понятную информацию о вариантах и методах лечения конкретной клинической ситуации, необходимо провести инструментальное обследование с определением пародонтологических индексов, рентгенологическое обследование и заполнение пародонтологической карты. Нужно понимать, что пародонтит - это хроническое заболевание, которое требует длительного комплексного лечения. Лечение любой формы пародонтита состоит из активной фазы, направленной на достижение максимально возможного хорошего результата, и фазы поддержания этой достигнутой ремиссии. Пародонтит невозможно вылечить так, чтобы забыть о нем раз и навсегда. При лечении пародонтита очень важна не только работа врача, но и мотивация самого пациента, его ориентированность не только на достижение определённого результата, но и на поддержание этого результата долгие годы, полное и добросовестное выполнение всех рекомендаций по уходу за полостью рта, своевременное проведение профилактических мероприятий.
вопрос:
Я делала чистку 4 месяца назад, но на приеме стоматолог сказал мне, что у меня опять много камней и пора их чистить. Скажите, не вредно для зубов так часто проводить ультразвуковую обработку?
ответ:
Проводить профессиональную гигиену раз в 4 месяца безопасно. Сейчас, с появлением современного, качественного, безопасного оборудования, появлением воздушно-абразивных методов очистки и полировки зубов специальными современными и высоко-эффективными порошками риски повреждения здоровых тканей зубов сведены к минимуму. Также при необходимости врач применяет индикатор зубных отложений, который окрашивает мягкие и твердые зубные отложения специальным красителем, это позволяет бережно удалить только зубной налет и зубной камень, не затрагивая здоровые ткани зуба.
Мы рекомендуем пациентам с средне-тяжелыми формами пародонтита, пациентам с несъемными ортодонтичекими конструкциями и пациентам, склонным к быстрому накоплению твердых зубных отложений, проводить профессиональную гигиену раз в 3-6 мес. Это позволяет поддерживать здоровье дёсен и зубов, а также продлевает срок службы реставраций и ортопедических конструкций. И процедура профессиональной гигиены полости рта стала не только безопасной, но и более комфортной.
Мы рекомендуем пациентам с средне-тяжелыми формами пародонтита, пациентам с несъемными ортодонтичекими конструкциями и пациентам, склонным к быстрому накоплению твердых зубных отложений, проводить профессиональную гигиену раз в 3-6 мес. Это позволяет поддерживать здоровье дёсен и зубов, а также продлевает срок службы реставраций и ортопедических конструкций. И процедура профессиональной гигиены полости рта стала не только безопасной, но и более комфортной.
вопрос:
Не ходил долгое время к стоматологу, при обращении провели профессиональную гигиену и у меня начали шататься зубы. Профессиональная гигиена вредна для зубов?
ответ:
Профессиональная гигиена безопасна и очень полезна для здоровья зубов и всего организма в целом, так как не только делает зубы чистыми, но и снижает нагрузку на наш иммунитет (снижается количество болезнетворных микробов и устраняется микробная сенсибилизация организма).
Чтобы объяснить, почему ваши зубы стали подвижными после профессиональной гигиены, давайте сразу определимся, что же обеспечивает их стабильность и удержание в челюстях – это десны (которые в норме плотно обхватывают шейки зубов и заполняют межзубные треугольные промежутки), это челюстная кость вокруг корня зуба, это поверхность корня зуба и связочный аппарат (периодонт), состоящий из тонких коллагеновых волокон, которые связывают все вышеперечисленные структуры в одну единую систему, называемую пародонтом.
Когда зубные отложения (мягкий зубной налет и твердый зубной камень) длительное время находятся на поверхности зубов, они провоцируют воспаление в дёснах за счёт активного выделения микробных токсинов. Сначала патологические процессы происходят в дёснах, разрушается прикрепление десны к поверхности зуба, десны уже не способны защищать от проникновения инфекции. Далее колонии микроорганизмов проникают глубже под десну, и патологический процесс переходит на внутренние структуры. Формируются поддесневой зубной камень, разрушается связочный аппарат зуба и челюстная кость, нарушается удержание зуба.
Мы помним, что зубной камень над десной никуда не делся, плюс к нему уже присоединился зубной камень под десной, они накапливаются, заполняют межзубные пространства, оттесняя при этом десны и разрушая кость вокруг корня зуба. В таких ситуациях, после того как мы удалили зубные отложения, мы видим на сколько сильно оттеснилась десна, обнажились межзубные промежутки (стало казаться, что между зубами появились темные треугольные пустоты), где-то оголились поверхности корней, а где-то зубы уже стали подвижными. Что поможет сделать зубы неподвижными – это устранение воспалительного процесса.
Чтобы объяснить, почему ваши зубы стали подвижными после профессиональной гигиены, давайте сразу определимся, что же обеспечивает их стабильность и удержание в челюстях – это десны (которые в норме плотно обхватывают шейки зубов и заполняют межзубные треугольные промежутки), это челюстная кость вокруг корня зуба, это поверхность корня зуба и связочный аппарат (периодонт), состоящий из тонких коллагеновых волокон, которые связывают все вышеперечисленные структуры в одну единую систему, называемую пародонтом.
Когда зубные отложения (мягкий зубной налет и твердый зубной камень) длительное время находятся на поверхности зубов, они провоцируют воспаление в дёснах за счёт активного выделения микробных токсинов. Сначала патологические процессы происходят в дёснах, разрушается прикрепление десны к поверхности зуба, десны уже не способны защищать от проникновения инфекции. Далее колонии микроорганизмов проникают глубже под десну, и патологический процесс переходит на внутренние структуры. Формируются поддесневой зубной камень, разрушается связочный аппарат зуба и челюстная кость, нарушается удержание зуба.
Мы помним, что зубной камень над десной никуда не делся, плюс к нему уже присоединился зубной камень под десной, они накапливаются, заполняют межзубные пространства, оттесняя при этом десны и разрушая кость вокруг корня зуба. В таких ситуациях, после того как мы удалили зубные отложения, мы видим на сколько сильно оттеснилась десна, обнажились межзубные промежутки (стало казаться, что между зубами появились темные треугольные пустоты), где-то оголились поверхности корней, а где-то зубы уже стали подвижными. Что поможет сделать зубы неподвижными – это устранение воспалительного процесса.
вопрос:
Что такое свищ в десне?
ответ:
Свищ на десне – это такое патологическое образование, которое может иметь форму бугорка, выступающего над поверхностью десны или углубления, с гнойным отделяемым (иногда отделяемого из свища может и не быть).
Появление на десне свища указывает на наличие очага хронического воспаления. Причиной появления свища могут быть не только проблемы с дёснами, но и заболевания самих зубов. Стоматолог проведет осмотр и рентгенологическое обследование и установит истинную причину свища.
Появление на десне свища указывает на наличие очага хронического воспаления. Причиной появления свища могут быть не только проблемы с дёснами, но и заболевания самих зубов. Стоматолог проведет осмотр и рентгенологическое обследование и установит истинную причину свища.
вопрос:
Что такое зубной камень, почему зубной камень часто имеет темный цвет?
ответ:
Зубной камень – это твердые минерализованные зубные отложения.
Чтобы представить себе структуру зубного камня, можно провести аналогию с коралловым рифом. Зубной камень состоит из твердого матрикса, который населяют колонии различных штаммов микроорганизмов, сосуществующих и взаимодействующих между собой.
Цвет зубному камню придают пигменты из продуктов, которые мы едим. Также некоторые штаммы микроорганизмов могут придавать налёту специфический цвет.
Чтобы представить себе структуру зубного камня, можно провести аналогию с коралловым рифом. Зубной камень состоит из твердого матрикса, который населяют колонии различных штаммов микроорганизмов, сосуществующих и взаимодействующих между собой.
Цвет зубному камню придают пигменты из продуктов, которые мы едим. Также некоторые штаммы микроорганизмов могут придавать налёту специфический цвет.
вопрос:
Что такое гингивит, какие группы бактерий, как правило, связаны с гингивитом?
ответ:
Гингивит – это воспалительное заболевание дёсен, без нарушения зубо-десневого прикрепления и без образования пародонтальных карманов.
В ротовой полости обитают более 300 различных видов микроорганизмов, это и бактерии, и вирусы и грибы. Одни из них являются нашими «резидентами» (то есть, всегда присутствуют в нашей полости рта, и составляют основу нашей нормальной микрофлоры), другие «транзитные» (непостоянные, временно населяющие полость рта).
Воспаление десен могут вызвать как представители одной, так и другой группы, в зависимости от предрасполагающих факторов. Наиболее часто поражение вызывают ассоциации нескольких видов микроорганизмов. Причём на разных стадиях течения заболевания одни представители могут сменяться другими.
Идентификация возбудителей заболевания имеет своё значение при тяжёлых и агрессивных формах гингивита и пародонтита для подбора антимикробных препаратов и назначения эффективной противовоспалительной терапии. Для этого проводят микробиологическое исследование с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.
Необходимость данного исследования для конкретной клинической ситуации определяет врач после осмотра и обследования пациента.
В ротовой полости обитают более 300 различных видов микроорганизмов, это и бактерии, и вирусы и грибы. Одни из них являются нашими «резидентами» (то есть, всегда присутствуют в нашей полости рта, и составляют основу нашей нормальной микрофлоры), другие «транзитные» (непостоянные, временно населяющие полость рта).
Воспаление десен могут вызвать как представители одной, так и другой группы, в зависимости от предрасполагающих факторов. Наиболее часто поражение вызывают ассоциации нескольких видов микроорганизмов. Причём на разных стадиях течения заболевания одни представители могут сменяться другими.
Идентификация возбудителей заболевания имеет своё значение при тяжёлых и агрессивных формах гингивита и пародонтита для подбора антимикробных препаратов и назначения эффективной противовоспалительной терапии. Для этого проводят микробиологическое исследование с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.
Необходимость данного исследования для конкретной клинической ситуации определяет врач после осмотра и обследования пациента.
г. Бердск,
ул. Лунная 11/1 (помещение 2),
т. 8-913-982-99-19;
ул. Ленина, 126, т. 8-953-797-17-83
ул. Лунная 11/1 (помещение 2),
т. 8-913-982-99-19;
ул. Ленина, 126, т. 8-953-797-17-83
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НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
На правах рекламы. Фото предоставлено стоматологическим центром «Смарт-Дент».
Лицензия №ЛО-54-01-006035 от 14.09.2020 г.
Лицензия №ЛО-54-01-006035 от 14.09.2020 г.