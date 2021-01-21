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Что нового озвучил ПФР для получателей пенсии детских выплат с 21 января 2021. Узнай сейчас

17:00 21.01.2021 Фото: mironline.ru
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Также заявление о смене реквизитов можно подать через МФЦ, территориальное управление ПФР, предварительно записавшись на прием, либо направить по почте.

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Переход на карты «МИР» продлен до середины лета текущего года

Получателям пенсии и всех социальных выплат по линии ПФР необходимо оформить карту «МИР» до 1 июля текущего года.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой Центральным банком РФ в конце прошлого года был вновь продлен срок перехода на карты «МИР» - до 1 июля 2021 года. Переход осуществляется в рамках Федерального закона РФ, в соответствии с которым карту «МИР» необходимо оформить получателям пенсии, всех социальных выплат и ежемесячных выплат из средств материнского капитала, которые ранее выбирали способ доставки на банковскую карту других платежных систем.

Обращаем внимание, что данное требование не распространяется на тех граждан, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой. Для них ничего не меняется, поэтому пенсии и социальные выплаты будут доставляться по той же схеме, что и раньше.

Обращаем внимание, что если при замене действующей карты на карту «МИР» счет не меняется, то уведомлять об этом органы ПФР не нужно. Это необходимо делать только в случае изменения реквизитов банковского счета (и не только при переходе на карту «МИР») путем подачи соответствующего заявления.

Удобнее всего заявление подать в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или через портал госуслуг. Приходить лично в Пенсионный фонд после подачи электронного заявления не нужно.

Также заявление о смене реквизитов можно подать через МФЦ, территориальное управление ПФР, предварительно записавшись на прием, либо направить по почте.

Источник: pfr.gov.ru

карта платежная система
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