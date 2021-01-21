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Что необходимо учитывать при выборе оборудования от компании Xerox и в чем заключаются его основные плюсы в целом?

16:45 21.01.2021
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В нынешнее время офисные работники не редко пользуются различной техникой.

В нынешнее время офисные работники не редко пользуются различной техникой. Одной из них является Ксерокс – компания, которая выпускает оборудование для офисных работников – принтеры, другие важные устройства, которые действительно облегчают жизнь. Так, на специализированном сайте: https://www.xerox.ua/ у каждого есть возможность приобрести оборудование по очень демократичной и приемлемой цене, а также позаботиться о том, чтобы доставка произошла в пункт назначения.

На какие особенности важно обратить внимание?

Офисная печатающая техника Xerox уже давно перестала быть просто печатной и ее функции давно переросли задачи только сканировать и копировать. Поэтому сейчас, выбирать принтер или другое устройство, выполняющее много различных офисных задач стоит не только по базовым характеристикам, но и с учетом новых или продвинутых функций.

К чему же все-таки следует присмотреть?

По базе важно обращать внимание на следующие:

  1. Определить цели и подобрать ту технику, которая отвечает им наиболее полно. Тип устройства, его формат, а также возможности применения мобильной печати, подсоединение к облачному хранилищу и т. д. Если функций много, то обычный принтер Xerox не подойдет. Компактное многофункциональное устройство — идеальный выбор.
  2. Формат устройства подразумевает возможность распечатывать чертежи и презентации, календари, инфографику и т. д. Стоит обратить внимание на печать в формате А3. Стандартный вариант для А4 или продвинутый с возможностью работать с А3 каждый выбирает самостоятельно. Важно подобрать правильный принтер под решение своих задач с наименьшими затратами и с наибольшей эффективностью.
  3. Доступ для работы в режиме Wi-Fi имеет свои преимущества, если необходимо подключение к корпоративной сети. Чтобы обойтись без проводов к компьютерам большого числа сотрудников, аппаратура Xerox станет прекрасным выбором.

Мобильная печать — еще один бонус от Xerox, если в работе актуальна печать со смартфонов или планшетов. Есть возможность отправлять в печать документы напрямую со смартфона.

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