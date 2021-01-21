Элитная сувенирная и подарочная продукция

Интернет-магазин ZLATPREZENT предлагает большой выбор уникальной продукции. Это эксклюзивные подарки и презенты. На сайте можно узнать подробности, смотрите здесь. Подарочная и сувенирная продукция отличаются оригинальностью. Это уникальные изделия златоустовских мастеров из дорогостоящих и драгоценных материалов.

Достоинства презентов и подарков

Подарочная и сувенирная продукция изготавливается по уникальным технологиям. Это позволяет добиваться высокой точности исполнения, уникальности форм и стиля, отличной эстетики. Каждое изделие эксклюзивно и является совершенным с технической точки зрения. Как и с ювелирной, так как при изготовлении используются ценные материалы, драгоценности и металлы.

На сайте представлен большой выбор подарков элитного класса. Это презенты для руководителей, охотников, близких людей и пр. Их можно подарить на знаменательную дату или в знак признательности, по другим поводам. В любом случае это будет ценный и дорогой презент.

Основные предложения

Подарки элитного класса.

Изделия из ценных каменных материалов.

Иконы.

Подарки для корпоративных целей.

Оружие сувенирного назначения.

Книги на тему религии.

Разнообразные ценные украшения и посуда.

Уникальные по форме и стилевому дизайну часы.

На сайте можно приобрести такие изделия из камня, как шахматы, нарды, лампы, шкатулки, ларцы, письменные наборы. Есть большой выбор икон и книг на религиозную тематику. В магазине представлены и уникальные дорогостоящие часы, украшения, посуда.

В качестве корпоративных подарков можно приобрести подковы «На счастье», визитницы, колокольчики-сувениры, камчу. А также сувенирное оружие, например, автоматы, шашки, сабли, пистолеты и пр.

В каталоге представлены изделия, выполненные из золота, златоустовских стальных сплавов, титана и никеля. В качестве отделки используется натуральная кожа, драгоценные и полудрагоценные камни, бивни мамонта, древесина ценных пород. Золотое покрытие наносится в два слоя по уникальной технологии. Это позволяет гарантировать высокий уровень защиты от механических повреждений. Для напыления применяют золото высшей 999 пробы.

Заказ можно оформить онлайн на сайте через корзину. Каждое наименование снабжено описанием, указана стоимость, характеристики, имеются фотоизображения товаров.