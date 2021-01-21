Exante отзывы о марже и комиссиях компании, ее особенностях



Exante отзывы

Даже конкуренты компании Exante признают ее неоспоримые достоинства. В первую очередь, это гибкая юрисдикция, которую обеспечивают сразу три разрешительных документа на работу, выданные уважаемыми во всем мире регулирующими органами из Британии, Кипра и Гонконга. К тому же, четкая реализация всех требований евродирективы про рынки финансовых инструментов гарантирует комфортное проведение сделок.

Exante отзывы людей про маржу и комиссии

Для инвесторов и трейдеров, сотрудничающих с компанией, крайне важно, в каких условиях они могут работать с торговыми инструментами. Exante отзывы уверяют, что платформа предоставляет лучшие условия для высоких заработков. Здесь не только практичный функционал и удобный интерфейс, но и минимальное количество комиссий, которые нужно оплачивать только в двух случаях – при заключении сделок и при выводе заработанных финансов с счета.

Не менее приятны маржинальные требования. Для каждого инструмента предусмотрены персональные условия, что очень удобно и позволяет подыскать подходящую позицию для торговли при ограниченных финансах. Если же денежных средств будет недостаточно, то стоит воспользоваться своими активами, представленными ценными бумагами.

Exante отзывы клиентов про торговый терминал

Благодаря многофункциональности платформы и креативу ее разработчиков у трейдеров есть одна из лучших площадок для работы. Кстати, в 2019 году Великобритания действительно назвала платформу лучшей в профильной сфере и наградила за достижения. На ее имидж работают:

быстрое завершение объявленных сделок за счет функциональности 750 серверов, функционирующих на территориях разных стран;

предоставление свободного перехода на любую из крупнейших мировых торговых площадок, расположенных в Штатах, Европе, Азии или СНГ;

возможность работать с любым финансовым инструментом из объемного каталога на более чем 300 тыс. позиций;

единый мультиаккаунт с автоматической конвертацией валют и легкими настройками опции;

более 400 сотрудников работающими онлайн и лично в оперативных подразделениях компании!

Визуальное оформление терминала поддается корректировке. Все блоки перемещаются и фиксируются на том месте страницы, которое выберет трейдер. Exante отзывы сотрудников уверяют, что проводится постоянное обновление информации, чтобы клиенты могли всегда быть в курсе последних перемен на рынке.

Почему торговля с Exante так нравится клиентам

Кроме всех перечисленных достоинств, компания старается придать комфорт каждому пребыванию трейдеров на площадке. Тем, кто самостоятельно не готов разобраться с терминалом предлагают помощь персонального менеджера и демо-счет с виртуальными евро. Можно установить мобильное приложение и терминал со всеми его опциями будет всегда под рукой.