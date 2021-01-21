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Тенденции к снижению кредитного рынка Российской Федерации 2020: прогнозы и рекомендации финансовых экспертов

16:52 21.01.2021
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На рынке потребительского кредитования Российской Федерации наблюдается существенный спад.

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На рынке потребительского кредитования Российской Федерации наблюдается существенный спад. Конец 2020 года ознаменовался уменьшенным количеством выданных кредитов и увеличенным числом должников с открытыми просрочками в четырех и более финансовых организациях.

Эксперты финансово-аналитического ресурса FoxyCredit отмечают, что в конце года рост кредитования населения достиг своего максимума, и теперь ускоренными темпами пойдет на спад. Причин для таких резких изменений несколько:

  • Массовые сокращения рабочих мест из-за эпидемии коронавируса.
  • Ужесточения правил выдачи кредитов, принятых Государственной Думой в 2019-2020 годах.
  • Большое количество незакрытых кредитов (от трех и более) на душу населения.

Количество проблемных кредитов выросло на 14%

По мнению финансовых экспертов FoxyCredit, население страны на фоне пандемии уже взяло на себя ряд финансовых обязательств, которые, в перспективе, могут оказаться неподъемными для большинства заемщиков. На данный момент уже многие не в состоянии вовремя выплачивать существующие кредиты, поэтому брать новые долговые обязательства не торопятся.

По данным Объединенного Кредитного Бюро за период с января по сентябрь 2020 года количество должников с четырьмя и более кредитами увеличилось до четырех миллионов человек, а это на 14% больше, чем за аналогичный период в 2019 году.

В группе с тремя и более кредитами также возросло количество заемщиков, чуть-больше чем на 4%. Общий банковский долг населения РФ составляет 19,06 триллионов рублей, что на 12% больше, чем год назад.

Прогноз экспертов: финансовый рынок может сократиться на 10-12%

По предварительным данным рынок кредитования сократится на 10-12%, а доля проблемной задолженности вырастет минимум на 6%.

Еще месяц назад Центральный Банк отмечал рост рынка кредитования на 9%. По данным НБКИ в октябре 2020 года банки выдали кредитов на сумму 1,24 миллиона рублей, что 30,9% меньше, чем в аналогичный период 2019 года. По самым оптимистичным прогнозам аналитиков рынок кредитования упал на треть.

Такое падение кредитования населения обусловлено ожесточенными правилами скоринга заемщиков. Основной параметр для выдачи займа банком является Персональный Кредитный Рейтинг, который имеют минимальное количество граждан РФ. Только таким заемщикам банки и выдавали кредиты в 2020 году.

Остальные, кто получал постоянные отказы, из-за острой необходимости, обращались в организации, которые дают рисковые кредиты под большой процент, и даже в нелегальные МФО, не имеющие лицензии и права на выдачу займов. Финансовые эксперты FoxyCredit обращают ваше внимание на отчет Центрального Банка, в котором указано, что рынок нелегальных кредитов вырос на 56,8%, а вместе с ним на 6% и количество жалоб на «черных коллекторов», работающих за рамками правового поля.

Стоит отметить, что именно кредитный рынок в 2020 году поддерживал экономику страны, а снижение объемов кредитования только ухудшит экономическую ситуацию.

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