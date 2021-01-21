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Едва не заключили в СИЗО за кражу пяти шоколадок жителя Новосибирска

17:37 21.01.2021 Фото: pixabay.com
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Кроме того, полицейские указали на наличие у Власова судимости, наказание по которой отбыл в апреле 2018 года.

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Суд отказался отправлять за решётку подозреваемого в краже 5 шоколадок

Кировский суд Новосибирска отказал в удовлетворении ходатайства следователя о заключение в СИЗО новосибирца Сергея Власова. Последнему инкриминируется кража пяти шоколадок общей стоимостью 549,5 рублей из магазина.

- Суд, проверив материалы дела, пришёл к выводу, что заявленное ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Власова подлежит отклонению. В судебном заседании установлено, что подозреваемый имеет регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации, место жительства на территории Новосибирска, родственников, которые проживают в Новосибирске, с момента задержания заявляет о признании своей вины, сотрудничает с органами дознания, заявил, что имеет неофициальный заработок. Суд с учётом характера подозрения в совершении хищения 5 шоколадных плиток на сумму 549 рублей 50 копеек, его сотрудничества с дознавателем, пришёл к выводу, что заявленные органами дознания доводы не свидетельствуют о необходимости избрания самой суровой меры пресечения в виде заключения под стражу, не указывают, что Власов может воспрепятствовать установлению истины, скрыться от органов дознания или заниматься преступной деятельностью, и в соответствии со ст.100 УПК РФ не являются исключительными, - пояснили в Кировском районном суде.

Суд отказал полиции в ходатайстве и прекратил срок задержания Власова. Мужчину немедленно отпустили из-под стражи в зале суда немедленно.

кража шоколад
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От редакции

Правильное решение?

Аноним, 21 января 2021 18:03
НВР: а в другом супермаркете что-нибудь еще сперли.
Аноним, 21 января 2021 18:09
Сложно доказать,поэтому и отпустили!

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