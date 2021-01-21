Объявлена вне закона акция в поддержку Навального в Новосибирске

По словам Анатолия Локтя, все мероприятия, выпавшие на 23 января, являются несанкционированными, а значит пройдут вопреки закону.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что возможные массовые мероприятия в поддержку Алексея Навального будут незаконными.

«Никаких заявок на проведение массовых мероприятий в мэрию не поступало. Но и даже сегодня у нас 21-е число, подобных заявок нет и уже поздно их подавать на проведение демонстраций, митингов. Это невозможно в соответствии с российским законодательством. Любые мероприятия, которые буду проводиться, это будут незаконные акции. О принятии каких-либо специальных мер по данному поводу я информации не имею», — сказал Анатолий Локоть на традиционном часе прессы.

Протестные акции планируется провести в Новосибирске, Омске, Красноярске, Кемерово, Томске, Барнауле, Иркутске и Улан-Удэ.

В социальной сети «ВКонтакте» своё участие в митингах подтвердили 2600 человек.