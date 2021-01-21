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Скатился на плюшке с горки в реку Обь 11-летний мальчик в Новосибирске. Ребенок серьезно пострадал

17:39 21.01.2021 Фото: Twitter.com
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Это уже второе ЧП за январь, связанное с травматичностью тюбингов.

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Ему сделали операцию на бедре и зашили раны на лице.
В Октябрьском районе Новосибирска детская забава едва не привела к трагедии. 20 января в районе Речного вокзала 11-летний мальчик скатился с горки на плюшке и угодил в пойму реки Обь. Его экстренно госпитализировали. Об этом КП-Новосибирск рассказал главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.

— Сейчас его состояние стабильное, он в сознании. Мальчику провели операцию на бедре, а также зашили раны на лице, — рассказал КП-Новосибирск главврач.

Инцидентом заинтересовались в полиции.

— Информация о госпитализации мальчика поступила к нам из больницы. Сейчас по данному факту проводится проверка, после которой будет принято процессуально решение, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, это уже второе ЧП за январь, связанное с травматичностью тюбингов. Так, 2 января в горнолыжном комплексе «Иня» погибла 8-летняя девочка. Ребенок вместе с братом скатился на плюшке с горки. Следователи теперь обвиняют в ЧП ее родную тетю — именно она отпустила ватрушку с детьми.

Источник: nsk.kp.ru

ватрушка горка плюшка сноутьюбинг
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