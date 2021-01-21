Ольга Бузова отфутболила Даву прямо перед гостями в свое 35-летие

Подписчики надеются, что эта ссора пройдёт незамеченной, ведь буквально недавно пара светилась от счастья во время отдыха на Мальдивах.

Этот момент попал в сториз одного из присутствовавших на торжестве

Этот момент попал в сториз одного из присутствовавших на торжестве.

Юбилей инста-дивы Ольги Бузовой прошёл с размахом в роскошном московском ресторане, куда она пригласила семью и друзей. На 35-летие телеведущей вручили множество дорогих подарков, в том числе и брендовую одежду. Судя по соцсетям, певица отлично проводила время в кругу близких людей, но торжество омрачилось одним событием.

От поздравлений Бузовой приходилось едва ли не отбиваться, гости приезжали пораньше, чтобы, не торопясь, пообщаться с именинницей. Однако её жених — рэпер Дава — сильно опоздал и приехал одним из последних. Многие на празднике даже решили, что он и вовсе не появится. И, несмотря на то что фейерверк устроил именно он, инста-дива не захотела с ним разговаривать, оттолкнув. Именно этот момент и попал в сториз гостя.

Фанаты пары понадеялись, что подвыпившая Бузова просто так пошутила, вот только позже в собственных сториз Дава был явно расстроен, чего не смог скрыть даже от подписчиков. В соцсетях поклонники дружно решили, что телеведущая так остро отреагировала на опоздание из-за ревности к партнёрше Давы по танцам. Сейчас рэпер участвует в телешоу "Танцы со звёздами", где его ведёт к успеху Дарья Палей — танцовщица и хореограф, которая не единожды становилась чемпионкой международных конкурсов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @kira_keroon

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @kira_keroon



Подписчики надеются, что эта ссора пройдёт незамеченной, ведь буквально недавно пара светилась от счастья во время отдыха на Мальдивах. Влюблённые даже устроили свадебную церемонию на пляже, став мужем и женой, правда, не по законам Российской Федерации. К тому же не так давно инста-дива начала разговоры о детях и материнстве, а по Сети ходят слухи о том, что она планирует взять ребёнка из детского дома.

Источник: life.ru