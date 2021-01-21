21.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Ольга Бузова отфутболила Даву прямо перед гостями в свое 35-летие

17:46 21.01.2021 Фото: instagram.com/p/CKTCtWSJNM-
1 0

Подписчики надеются, что эта ссора пройдёт незамеченной, ведь буквально недавно пара светилась от счастья во время отдыха на Мальдивах.

% name% title
Этот момент попал в сториз одного из присутствовавших на торжестве

Этот момент попал в сториз одного из присутствовавших на торжестве.

Юбилей инста-дивы Ольги Бузовой прошёл с размахом в роскошном московском ресторане, куда она пригласила семью и друзей. На 35-летие телеведущей вручили множество дорогих подарков, в том числе и брендовую одежду. Судя по соцсетям, певица отлично проводила время в кругу близких людей, но торжество омрачилось одним событием.

От поздравлений Бузовой приходилось едва ли не отбиваться, гости приезжали пораньше, чтобы, не торопясь, пообщаться с именинницей. Однако её жених — рэпер Дава — сильно опоздал и приехал одним из последних. Многие на празднике даже решили, что он и вовсе не появится. И, несмотря на то что фейерверк устроил именно он, инста-дива не захотела с ним разговаривать, оттолкнув. Именно этот момент и попал в сториз гостя.

Фанаты пары понадеялись, что подвыпившая Бузова просто так пошутила, вот только позже в собственных сториз Дава был явно расстроен, чего не смог скрыть даже от подписчиков. В соцсетях поклонники дружно решили, что телеведущая так остро отреагировала на опоздание из-за ревности к партнёрше Давы по танцам. Сейчас рэпер участвует в телешоу "Танцы со звёздами", где его ведёт к успеху Дарья Палей — танцовщица и хореограф, которая не единожды становилась чемпионкой международных конкурсов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @kira_keroon

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @kira_keroon


Подписчики надеются, что эта ссора пройдёт незамеченной, ведь буквально недавно пара светилась от счастья во время отдыха на Мальдивах. Влюблённые даже устроили свадебную церемонию на пляже, став мужем и женой, правда, не по законам Российской Федерации. К тому же не так давно инста-дива начала разговоры о детях и материнстве, а по Сети ходят слухи о том, что она планирует взять ребёнка из детского дома.

Источник: life.ru

ведущая день рождение жених звезда послала юбилей Ольга Бузова Дарья Палей рэпер Дава
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будут вместе?

Поросёнок Пётр, 21 января 2021 18:27
Господи, да мы ночами не спим, переживаем за их отношения Дава же нам не чужой, он как никак уроженец Новосибирска.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Заблокировать сайты с призывами к акциям 23 января в поддержку Навального потребовали прокуроры
18:51 21-01-2021
Заблокировать сайты с призывами к акциям 23 января в поддержку Навального потребовали прокуроры
Когда просить помощи у высших сил в январе 2021 года: Часы ангела по дням
18:50 21-01-2021
Когда просить помощи у высших сил в январе 2021 года: Часы ангела по дням
Вступительные экзамены в вузы в форме ЕГЭ введут в 2021 году
18:39 21-01-2021
Вступительные экзамены в вузы в форме ЕГЭ введут в 2021 году
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
18:34 21-01-2021
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Лосей, косуль, росомах и горностаев пересчитают в 2021 году в Новосибирской области
18:30 21-01-2021
Лосей, косуль, росомах и горностаев пересчитают в 2021 году в Новосибирской области
Ольга Бузова: В чем ее феномен и почему она так популярна?
18:20 21-01-2021
Ольга Бузова: В чем ее феномен и почему она так популярна?
За призывы к акциям 23 января привлекать к ответственности будет полиция во всех регионах России 2
18:18 21-01-2021
За призывы к акциям 23 января привлекать к ответственности будет полиция во всех регионах России
Число приехавших в Россию иностранцев резко сократилось. В чем причина?
18:15 21-01-2021
Число приехавших в Россию иностранцев резко сократилось. В чем причина?
Какие варианты индексации пенсии работающим пенсионерам разработал Минтруд, доложат Путину к 1 февраля 2021
18:07 21-01-2021
Какие варианты индексации пенсии работающим пенсионерам разработал Минтруд, доложат Путину к 1 февраля 2021
БердскСколько лет может принимать отходы действующий полигон ТКО в Бердске, ответили депутаты 1
18:00 21-01-2021
Сколько лет может принимать отходы действующий полигон ТКО в Бердске, ответили депутаты