21.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

О Навальном спросил Путина Ниинистё

17:48 21.01.2021 Фото: pixabay.com
1 0

Разговор состоялся по инициативе финской стороны, добавили в канцелярии.

% name% title
Ниинистё обсудил с Путиным ситуацию с Навальным

Разговор состоялся по инициативе финской стороны.
Президент Финляндии Саули Ниинистё в четверг обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию, связанную с задержанием Алексея Навального. Об этом сообщила канцелярия финского президента.

"Ниинистё и Путин провели 21 января в первой половине дня телефонный разговор. Они обсудили заключение под стражу Алексея Навального и влияние этого [факта] на отношения между странами Европы и Россией", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры также "продолжили дискуссию об отношениях крупных стран и контроле над вооружениями".

Разговор состоялся по инициативе финской стороны, добавили в канцелярии.

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел рейсом "Победы" из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей на 30 суток, до 15 февраля.

Источник: ТАСС

арест оппозиционер президент тотальный контроль финляндия Саули Ниинистё Владимир Путин Алексей Навальный
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что они решили?

Аноним, 21 января 2021 17:54
НВР:
финляндия.. это те что лененград голодом морили с гитлером?.. мдас их мнение очень важно.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Заблокировать сайты с призывами к акциям 23 января в поддержку Навального потребовали прокуроры
18:51 21-01-2021
Заблокировать сайты с призывами к акциям 23 января в поддержку Навального потребовали прокуроры
Когда просить помощи у высших сил в январе 2021 года: Часы ангела по дням
18:50 21-01-2021
Когда просить помощи у высших сил в январе 2021 года: Часы ангела по дням
Вступительные экзамены в вузы в форме ЕГЭ введут в 2021 году
18:39 21-01-2021
Вступительные экзамены в вузы в форме ЕГЭ введут в 2021 году
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
18:34 21-01-2021
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Лосей, косуль, росомах и горностаев пересчитают в 2021 году в Новосибирской области
18:30 21-01-2021
Лосей, косуль, росомах и горностаев пересчитают в 2021 году в Новосибирской области
Ольга Бузова: В чем ее феномен и почему она так популярна?
18:20 21-01-2021
Ольга Бузова: В чем ее феномен и почему она так популярна?
За призывы к акциям 23 января привлекать к ответственности будет полиция во всех регионах России 2
18:18 21-01-2021
За призывы к акциям 23 января привлекать к ответственности будет полиция во всех регионах России
Число приехавших в Россию иностранцев резко сократилось. В чем причина?
18:15 21-01-2021
Число приехавших в Россию иностранцев резко сократилось. В чем причина?
Какие варианты индексации пенсии работающим пенсионерам разработал Минтруд, доложат Путину к 1 февраля 2021
18:07 21-01-2021
Какие варианты индексации пенсии работающим пенсионерам разработал Минтруд, доложат Путину к 1 февраля 2021
БердскСколько лет может принимать отходы действующий полигон ТКО в Бердске, ответили депутаты 2
18:00 21-01-2021
Сколько лет может принимать отходы действующий полигон ТКО в Бердске, ответили депутаты