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Заблокировать сайты с призывами к акциям 23 января в поддержку Навального потребовали прокуроры

18:51 21.01.2021 Фото: pixabay.com, коллаж a.danilov
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Накануне Роскомнадзор обязал «ВКонтакте», TikTok и другие соцсети удалять призывы к участию несовершеннолетних в незаконных митингах.

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Прокуроры потребовали заблокировать сайты с призывами к акциям 23 января

«Призывающим к незаконным действиям объявлены предостережения», — заявили в ведомстве. Накануне Роскомнадзор обязал «ВКонтакте», TikTok и другие соцсети удалять призывы к участию несовершеннолетних в незаконных митингах.

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам, которые призывают к участию в несанкционированных митингах 23 января, соответствующее указание она направила в Роскомнадзор. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», — говорится в сообщении.

Прокуратура заявила, что представители ведомства «ориентированы на принятие предупредительных мер», и предупредила, что виновных привлекут к административной ответственности.

Ранее к акциям протеста с требованием освобождения оппозиционера Алексея Навального призвали его сторонники. Он был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево сразу после того, как вернулся из Германии. В этой стране он проходил лечение с августа 2020 года. 18 января Навальный был арестован на 30 суток, суд проходил во втором отделе полиции УМВД города Химки. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) требует заменить оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока. Рассмотрение ходатайства службы должно состояться 2 февраля.

Накануне Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры направил руководству «ВКонтакте»и TikTok требование удалять материалы, призывающие несовершеннолетних пользователей к участию в незаконных акциях. Подобные меры должны принять и прочие соцсети, СМИ и информационные ресурсы, заявило ведомство.

Провести акцию в поддержку Навального собиралась также Либертарианская партия. Она направила в московскую мэрию заявку о проведении митинга на проспекте Сахарова 31 января, но получила отказ. Власти Москвы объяснили его мерами по противодействию коронавирусной инфекции, передает РБК.

блокировка митинг протесты тотальный контроль цензура
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От редакции

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Аноним, 21 января 2021 19:41
Напряглись. Кинулись главную функцию отрабатывать. Это вам не воров да взяточников обвинять...
Аноним, 21 января 2021 20:11
зря они засуетились, сайты с призывами молодёжь обходит, им бы постебаться. Читает среднее и старшее поколение, а им не до митингов. Придёт малое число маргиналов, с которыми полиция быстро разберётся.

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