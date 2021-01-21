Запретят рожать для иностранцев суррогатным матерям-россиянкам

Сегодня более 700 агентств занимаются вывозом детей за границу по программам суррогатного материнства, привели данные в Госдуме. Прибыль этих учреждений оценивается миллиардами евро.

«Речь идёт о том, чтобы Россия перестала быть фабрикой детей для продажи детей за границу»

Сегодня под флагом суррогатного материнства идёт торговля детьми, убеждены в Госдуме. Чтобы её остановить, депутаты предлагают ввести госрегулирование этого рынка медуслуг. Основные позиции будущего закона его авторы и эксперты обсудили 20 января на рабочей группе «Законодательное регулирование вывоза иностранцами детей через процедуру суррогатного материнства», модератором которой выступил вице-спикер Пётр Толстой.

За ребёнком!

Сегодня более 700 агентств занимаются вывозом детей за границу по программам суррогатного материнства, привёл данные Толстой. Прибыль этих учреждений оценивается миллиардами евро. На эти миллиарды агентства, оказывающие вспомогательные репродуктивные технологии для иностранцев, создают общественные организации и репродуктивные центры. По информации участников рабочей группы, ежегодно тысячи мужчин въезжают на территорию России в одиночестве, а выезжают уже с ребёнком. И речь далеко не всегда идёт о семейных парах, а «покупатели» могут и не быть биологическими родителями ребёнка.

Будущее таких детей неизвестно, так как российские власти не могут отследить их судьбу. Чаще всего едут в Россию за детьми граждане тех стран, в которых суррогатное материнство запрещено. «Есть озабоченность международного сообщества — количество вывезенных из России с каждым годом увеличивается, а длительность ожидания органов на трансплантацию в некоторых странах сокращается», — обратил внимание участников заседания Толстой.

Сначала брак

Чтобы остановить поток детей, которых вывозят из страны, депутаты предлагают сделать услуги суррогатного материнства недоступными для иностранных граждан. Ведь именно зарубежные клиенты сегодня основные заказчики на этом рынке в России, так что бизнес по вынашиванию детей в чужой утробе сразу лишится прибыли.

При этом полностью запрещать суррогатное материнство авторы законопроекта не намерены. «Речь идёт о том, чтобы Россия перестала быть фабрикой детей для продажи детей за границу», — уточнил вице-спикер Госдумы и инициатор законопроекта.

Документ предлагает создать реестр организаций, предлагающих услуги вспомогательных репродуктивных технологий и госрегулирование деятельности агентов-посредников. Также инициатива предлагает ограничить рекламу суррогатного материнства. А право стать родителями таким способом получат лишь россияне, состоящие в браке.

За законопроект высказались представители всех думских фракций, а также представители основных религиозных конфессий. РПЦ и вовсе выступает за полный запрет суррогатного материнства, так что считает разработанный документ первым шагом на пути к этой цели, сказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защите материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов.

По словам главы Духовного собрания мусульман России муфтия Альбира Крганова, ислам тоже негативно относится «к суррогатному материнству с использованием третьей стороны». При этом, по мнению муфтия, нужен отдельный профильный федеральный закон по приемлемым видам репродуктивных технологий, в которых участвуют лишь муж и жена.

Одиноким женщинам предоставляется шанс?



Член Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Цыбизова напомнила, что с помощью суррогатного материнства на свет появилось около десяти миллионов человек. Эту технологию она рассматривает как метод помощи при бесплодии, который имеет чёткие показатели. Поэтому депутат против исключения из программ вспомогательных репродуктивных технологий одиноких женщин, у которых диагностировано бесплодие, а именно так и произойдёт, если право на помощь оставят только семейным парам. «Один раз судьба уже преподнесла этим женщинам сюрприз, — рассудила она. — И мы хотим их второй раз наказать, запретив стать матерью? При этом когда женщина рожает вне брака, государство ей помогает».

С «семейным» ограничением не согласна и замглавы Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. «Желание женщины воспользоваться методом суррогатного материнства в первую очередь обосновано её желанием преодолеть бесплодие, образовать семью, состоящую из неё и биологически родного ей ребёнка», — сказала она «Парламентской газете». По мнению Пушкиной, предложенные законодателем изменения не позволят достичь изначальной цели — лечения бесплодия, а наоборот, увеличат опасность заключения фиктивных браков. И даже требование прожить в браке не меньше года перед тем, как обратиться к суррогатной матери, спорное, считает депутат.

«Законопроект не содержит каких-либо положений, которые бы определяли правовой статус ребёнка и участников программы суррогатного материнства в случае расторжения брака биологических родителей после начала её реализации», — высказала ещё одно замечание парламентарий.

Наконец, Пушкина опасается, что размещение в публичном реестре информации о применении вспомогательных репродуктивных технологий может привести к нарушению конституционного права родителей и самих рождённых суррогатными матерями детей на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Все эти замечания, по словам парламентария, она передала председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Толстой допустил, что некоторые положения законопроекта ещё скорректируют в окончательной редакции. При этом вице-спикер категорически не согласился, что лишение одиноких людей права на суррогатное материнство нарушит чьи-то конституционные права.

«Дело в том, что ни в Конституции, ни в каких-либо международных документах не установлено право отдельного гражданина завести себе ребёнка, как заводят собаку. Такого права нигде, ни в одной стране нет», — сказал Толстой. По его мнению, в России «не взрослые имеют право себе завести ребёнка, а ребёнок имеет право на семью».

Как планируют авторы документа, первое чтение законопроекта о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев может состояться уже в марте.