Что могли позволить купить на зарплату в царской России: Сравнили с нынешними заработками и тратами

Покупательная способность рубля была гораздо ниже. Копеечные цены на многие продукты питания складывались в почти полную зарплату рабочих и прислуги.

Царская Россия

Экскурс в прошлое своей страны всегда поучителен. Есть что позаимствовать и чему поучиться. Всегда интересно сравнить современную жизнь и жизнь далеких предков. За прошедшие 150 лет жизнь в России кардинально изменилась: поменялся уклад жизни, экономика, финансы, мода, питание, отношения в обществе.

Национальная валюта не изменила название. На сегодня, 1 рубль царского времени примерно равен 1,5 тыс. руб. Исходя из этого можно сравнить зарплаты и расходы россиян, живших в 19 веке и живущих в 21 веке. Таким образом найдется ответ на вопрос: как прожить на одну зарплату.

Ценность царского рубля объясняется золотым обеспечением, которое сохранялось вплоть до начала Первой мировой войны. «Золотой стандарт» рубля позволил укрепить экономику и привлечь в страну иностранные инвестиции.

Если перевести зарплаты 19 века в сегодняшние деньги, то они покажутся весьма неплохими:

рабочие получали почти 60 тыс. руб. (37,5 царских рублей);

дворники – почти 30 тыс. руб. (18);

кухарка могла рассчитывать на жалованье в 12 тыс. руб. (8);

школьный учитель получал около 40 тыс. руб. (25);

работа фельдшера ценилась на 60 тыс. руб. (40).

Очень высоко оценивалась работа чиновников – тайный советник получал около 800 тыс. руб. в месяц (500 царских рублей). На этом же уровне ценились военные: полковник имел доход в 500 тыс. руб. (325 царских рублей), а генерал – до 800 тыс. руб. (500).

Нужно иметь в виду, что условия труда были совершенно другими, понятие оплачиваемого отпуска отсутствовало, рабочий день продолжался 12 часов, полагался только 1 выходной.

Цены на обед

Несоизмеримыми с современными были и цены на продукты питания. Например, 1 курица стоила примерно 1 тыс. руб.

Тем не менее, иностранцы, приезжающие в Россию в 19 веке, отмечали, что русские крестьяне богаче европейских – в Европе иметь корову в хозяйстве было признаком роскоши, а в России – не иметь коровы было признаком крайней бедности.

Покупательная способность рубля была гораздо ниже. Копеечные цены на многие продукты питания складывались в почти полную зарплату рабочих и прислуги.

Кроме этого, собственное жилье имели немногие. Этим могли похвастаться жители деревень, а многие горожане жили в бараках и работных домах. Снять квартиру в городе могли позволить себе далеко не многие: маленькая квартирка в столице обходилась в 20 руб. в месяц, отопление – 5 руб., свет – 1 руб.

Средняя российская семья рабочих или мелких служащих тратила на продукты 25 руб. в месяц. А нужно было еще покупать одежду, обувь, лекарства, платить за проезд и прочие регулярные расходы. Так что однозначно можно сказать, что на зарплату жить было очень сложно и трудно. Большинство еле-еле сводило концы с концами.

Источник: 1rre.ru