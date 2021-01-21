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«Очень срочно» призвала освободить Навального канцлер ФРГ Меркель

20:05 21.01.2021 Фото: wikipedia
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Власти Германии неоднократно просили Россию прояснить ситуацию с Навальным и «Новичком». Но Берлин отказался делиться с Москвой медицинскими документами "по пациенту". медицинскими.

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Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить оппозиционера Алексея Навального, находящегося в СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Конечно, я призываю немедленно освободить господина Навального. Федеральное правительство считает, что это было бы правильным. И очень срочно», — сказала Меркель.

Навального задержали на паспортном контроле в Шереметьево после возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления в Томске. В анализах оппозиционера три европейские лаборатории нашли следы «Новичка».

Власти Германии неоднократно просили Россию прояснить ситуацию с Навальным и «Новичком». А недавно Берлин поделился с Москвой документами "по пациенту". Но не медицинскими. Кремль отрицает причастность к произошедшему.

Германия оппозиция отравление требует освободить Владимир Путин Ангела Меркель Алексей Навальный ФБК
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От редакции

Чем Навальный так симпатичен западу?

Виктор, 21 января 2021 20:14
Так зачем его выпроводили с кортежем, ах у него в России корова, и он её доит.

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