«Очень срочно» призвала освободить Навального канцлер ФРГ Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить оппозиционера Алексея Навального, находящегося в СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Конечно, я призываю немедленно освободить господина Навального. Федеральное правительство считает, что это было бы правильным. И очень срочно», — сказала Меркель.

Навального задержали на паспортном контроле в Шереметьево после возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления в Томске. В анализах оппозиционера три европейские лаборатории нашли следы «Новичка».

Власти Германии неоднократно просили Россию прояснить ситуацию с Навальным и «Новичком». А недавно Берлин поделился с Москвой документами "по пациенту". Но не медицинскими. Кремль отрицает причастность к произошедшему.