21.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Срок в 24,5 года колонии строгого режима получил расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов

21:40 21.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Потерпевшие намерены обжаловать приговор, так как считают его слишком мягким. Адвокат самого подсудимого заявил, что сторона защиты считает решение суда слишком суровым.

% name% title
Суд также обязал его выплатить семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы в войсковой части в Забайкалье компенсацию морального вреда на общую сумму 9,8 млн рублей

Второй Восточный окружной военный суд в четверг приговорил к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае и убил восемь человек.

"Признать Шамсутдинова Рамиля Салимчановича виновным в совершении преступлений. Путем частичного сложения назначить окончательное наказание на срок 24 года 6 месяцев без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал судья.

В срок отбывания наказания срочнику будет зачтено время под стражей с октября 2019 года. Также судья обязал Шамсутдинова выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию морального вреда на общую сумму 9,8 млн рублей.

Как заявил журналистам адвокат троих потерпевших Сергей Грицко, потерпевшие намерены обжаловать приговор, так как считают его слишком мягким.

Адвокат самого подсудимого Равиль Тугушев заявил ТАСС, что сторона защиты считает решение суда слишком суровым, однако решение об обжаловании защитники примут после изучения мотивировочной части.

забайкалье колония рядовой срочник стрельба убил 8 человек Рамиль Шамсутдинов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Может стоит реформировать срочную службу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подозреваемую в убийстве пенсионерки сиделку проверят на вменяемость
21:52 21-01-2021
Подозреваемую в убийстве пенсионерки сиделку проверят на вменяемость
Как понять что роды близко? 9 признаков скорой встречи с ребенком
21:50 21-01-2021
Как понять что роды близко? 9 признаков скорой встречи с ребенком
Срок в 24,5 года колонии строгого режима получил расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов
21:40 21-01-2021
Срок в 24,5 года колонии строгого режима получил расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов
Легкий способ раскрыть измену рассказали в Британии
21:20 21-01-2021
Легкий способ раскрыть измену рассказали в Британии
Преступником, а не жертвой считает Навального генпрокурор России
21:17 21-01-2021
Преступником, а не жертвой считает Навального генпрокурор России
Какие ограничения снимают в Москве с 22 января 2021: Полный список 2
21:12 21-01-2021
Какие ограничения снимают в Москве с 22 января 2021: Полный список
БердскСколько лет принимать мусор может свалка Бердска, выяснили депутаты горсовета 1
20:52 21-01-2021
Сколько лет принимать мусор может свалка Бердска, выяснили депутаты горсовета
Что категорически нельзя делать 22 января в Филиппов день? На кого и за что могут напасть болезни сегодня?
20:50 21-01-2021
Что категорически нельзя делать 22 января в Филиппов день? На кого и за что могут напасть болезни сегодня?
О состоянии здоровья Алисы Фрейндлих на 21 января 2021 рассказали врачи
20:44 21-01-2021
О состоянии здоровья Алисы Фрейндлих на 21 января 2021 рассказали врачи
Первой в ЕС одобрила вакцинацию российским "Спутником V" Венгрия
20:23 21-01-2021
Первой в ЕС одобрила вакцинацию российским