Срок в 24,5 года колонии строгого режима получил расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов

Суд также обязал его выплатить семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы в войсковой части в Забайкалье компенсацию морального вреда на общую сумму 9,8 млн рублей

Второй Восточный окружной военный суд в четверг приговорил к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае и убил восемь человек.

"Признать Шамсутдинова Рамиля Салимчановича виновным в совершении преступлений. Путем частичного сложения назначить окончательное наказание на срок 24 года 6 месяцев без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал судья.

В срок отбывания наказания срочнику будет зачтено время под стражей с октября 2019 года. Также судья обязал Шамсутдинова выплатить семьям погибших и пострадавших компенсацию морального вреда на общую сумму 9,8 млн рублей.

Как заявил журналистам адвокат троих потерпевших Сергей Грицко, потерпевшие намерены обжаловать приговор, так как считают его слишком мягким.

Адвокат самого подсудимого Равиль Тугушев заявил ТАСС, что сторона защиты считает решение суда слишком суровым, однако решение об обжаловании защитники примут после изучения мотивировочной части.