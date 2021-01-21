Массовая проверка квартир началась в России: У вас есть перепланировка?

Перед тем, как посетить квартиру, жильцам отправляют уведомление по почте с точной датой приезда инспекторов. Эксперты предсказывают всплеск мошенничества.

Инспекторов интересуют любые несогласованные изменения жилья В России массово проверят жилье, чтобы выявить незаконные перепланировки. Об этом сообщает РЕН ТВ

По данным канала, жилищных инспекторов заинтересуют любые несогласованные изменения. Внимание будут обращать не только на снесенные стены или дополнительно протянутые трубы, но и, например, на снятую дверь на кухне, в которой оборудована газовая плита.

Перед тем, как посетить квартиру, жильцам отправляют уведомление по почте с точной датой приезда инспекторов. Оповещение могут прислать дважды. Если жильцов не будет дома, контролеры грозят пойти в суд и потом прийти в квартиру с приставами.

Соответствующие техническим требованиям изменения жилья внесут в реестр. Утверждается, что "опасную перепланировку" квартиры придется устранять по решению суда.