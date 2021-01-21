Массовая проверка квартир началась в России: У вас есть перепланировка?

В России массово проверят жилье, чтобы выявить незаконные перепланировки. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, жилищных инспекторов заинтересуют любые несогласованные изменения. Внимание будут обращать не только на снесенные стены или дополнительно протянутые трубы, но и, например, на снятую дверь на кухне, в которой оборудована газовая плита.
Перед тем, как посетить квартиру, жильцам отправляют уведомление по почте с точной датой приезда инспекторов. Оповещение могут прислать дважды. Если жильцов не будет дома, контролеры грозят пойти в суд и потом прийти в квартиру с приставами.
Соответствующие техническим требованиям изменения жилья внесут в реестр. Утверждается, что "опасную перепланировку" квартиры придется устранять по решению суда.
Эксперты выразили обеспокоенность тем, что масштабные проверки жилья спровоцируют всплеск активности мошенников, которые начнут разгуливать по квартирам под видом жилищных инспекторов.
Ничего не понимаю, с одной стороны требуют с апреля сидеть чаще дома, никуда не ходить, продукты через волонтёров, маски, перчатки, вакцинация под страхом увольнения дальше хуже, но при этом впервые за 35 лет вдруг в самую пандемию зачесались, вот прямо ни минуты подождать терпежу нет до спада пандемии и стали тащить свои вирусы на верхней одежде, на грязной уличной обуви, на портфелях и шапках в каждую квартиру, даже к лежачим и парализованным, тем кто не ходит сам? Где логика? Я лично в шоке! Снос несущих стен это ужасно, но обход каждой квартиры на пике пандемии наводит на мысль, а есть ли вообще пандемия, ну ведь не могут же быть чиновники совсем безголовые, же те кто додумался разносить вирус ковида таким способом в каждый дом?