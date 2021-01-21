О состоянии здоровья Алисы Фрейндлих на 21 января 2021 рассказали врачи

Последние новости о состоянии здоровья Алисы Фрейндлих, больной коронавирусом

Известная актриса, Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих вот уже почти месяц в больнице с диагнозом «коронавирус». Многие СМИ пишут, что звезда фильмов «Сталкер» и «Служебный роман» находится в реанимации, но это, к счастью, не так. Состояние здоровья Алисы Бруновны на 21 января 2021 года КП-Петербург прокомментировал источник, близкий к городской системе здравоохранения. Он рассказал, что актриса лежит в палате интенсивной терапии. Медики констатируют пациентки отсутствие какой-либо положительной динамики. Впрочем, нет и ухудшения – а это уже несомненный плюс.

- Для Алисы Бруновны делается все необходимое, - заверил «КП-Санкт-Петербург» источник. – Включая регулярные консультации с лучшими специалистами страны. Радует то, что сама Алиса Бруновна – очень хороший пациент. Она выполняет все рекомендации и очень помогает врачам в своем же лечении.

Осложняют ситуацию два фактора. Во-первых, Алиса Фрейндлих – и это всем известно – заядлая курильщица. В свое время она даже перенесла из-за этого серьезную операцию. Во-вторых, у актрисы диагностировали дефицит массы тела – когда организму требуются все силы на борьбу с тяжелой инфекцией, это, скажем прямо, не самая полезная вещь. Тем не менее специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее переломить ситуацию и обеспечить Народной артистке СССР скорейшее выздоровления.

До того, как лечь в больницу, Алиса Фрейндлих пыталась лечиться от коронавируса дома. Однако ни к чему хорошему это не привело – в итоге в инфекционном отделении кроме самой Фрейндлих оказались ее дочь и внучка.