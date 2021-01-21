Какие ограничения снимают в Москве с 22 января 2021: Полный список

Ситуация с коронавирусом внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тысячи новых заболевших, ощутимо снизилась госпитализация и увеличились темпы вакцинации, написал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
В этой ситуации власти столицы решили, что с 22 января:
- Колледжи, учреждения допобразования, спортшколы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении Правительства Москвы, возвращаются к обычному режиму работы. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.Однако до 6 февраля продлевается «дистант» в городских и федеральных вузах, решение о разблокировке студенческих транспортных карт будет принято по согласованию с Минобрнауки России.
- Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается до 50% общей вместимости зала.
- Отменяются ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми. Число детей и взрослых, находящихся на объектах, не может превышать 50% общей вместимости помещений.
- Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых и иных мероприятий при условии, что количество посетителей не превышает 50% общей вместимости помещений.
- Требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в режим дистанционной работы остается в силе. Сохраняются действующие ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров и других аналогичных заведений.
- Сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Однако после вакцинации от коронавируса социальные карты москвичей старшего возраста и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, будут разблокированы.