Какие ограничения снимают в Москве с 22 января 2021: Полный список

Москва начинает возвращаться к прежней жизни

Ситуация с коронавирусом внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тысячи новых заболевших, ощутимо снизилась госпитализация и увеличились темпы вакцинации, написал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

В этой ситуации власти столицы решили, что с 22 января: