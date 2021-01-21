21.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Какие ограничения снимают в Москве с 22 января 2021: Полный список

21:12 21.01.2021 Фото: pixabay.com
2 1

Как сообщил мэр Собянин, ситуация с коронавирусом "внушает осторожный оптимизм". Число новых заболевших ощутимо снизилось и увеличились темпы вакцинации. Это позволило ослабить ограничительные меры.

% name% title
Москва начинает возвращаться к прежней жизни

Ситуация с коронавирусом внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тысячи новых заболевших, ощутимо снизилась госпитализация и увеличились темпы вакцинации, написал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

В этой ситуации власти столицы решили, что с 22 января:

  • Колледжи, учреждения допобразования, спортшколы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении Правительства Москвы, возвращаются к обычному режиму работы. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.Однако до 6 февраля продлевается «дистант» в городских и федеральных вузах, решение о разблокировке студенческих транспортных карт будет принято по согласованию с Минобрнауки России.
  • Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается до 50% общей вместимости зала.
  • Отменяются ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми. Число детей и взрослых, находящихся на объектах, не может превышать 50% общей вместимости помещений.
  • Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых и иных мероприятий при условии, что количество посетителей не превышает 50% общей вместимости помещений.
  • Требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в режим дистанционной работы остается в силе. Сохраняются действующие ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров и других аналогичных заведений.
  • Сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Однако после вакцинации от коронавируса социальные карты москвичей старшего возраста и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, будут разблокированы.
коронавирус москва снимают часть ограничений Сергей Собянин
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

От каких ограничений вы устали больше всего?

Аноним, 21 января 2021 21:26
От блокировки соцкат 65+. Не устала, а наполнилась ненавистью
Аноним, 21 января 2021 21:50
блокировка соцкарт

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подозреваемую в убийстве пенсионерки сиделку проверят на вменяемость
21:52 21-01-2021
Подозреваемую в убийстве пенсионерки сиделку проверят на вменяемость
Как понять что роды близко? 9 признаков скорой встречи с ребенком
21:50 21-01-2021
Как понять что роды близко? 9 признаков скорой встречи с ребенком
Срок в 24,5 года колонии строгого режима получил расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов
21:40 21-01-2021
Срок в 24,5 года колонии строгого режима получил расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов
Легкий способ раскрыть измену рассказали в Британии
21:20 21-01-2021
Легкий способ раскрыть измену рассказали в Британии
Преступником, а не жертвой считает Навального генпрокурор России
21:17 21-01-2021
Преступником, а не жертвой считает Навального генпрокурор России
Какие ограничения снимают в Москве с 22 января 2021: Полный список 2
21:12 21-01-2021
Какие ограничения снимают в Москве с 22 января 2021: Полный список
БердскСколько лет принимать мусор может свалка Бердска, выяснили депутаты горсовета 1
20:52 21-01-2021
Сколько лет принимать мусор может свалка Бердска, выяснили депутаты горсовета
Что категорически нельзя делать 22 января в Филиппов день? На кого и за что могут напасть болезни сегодня?
20:50 21-01-2021
Что категорически нельзя делать 22 января в Филиппов день? На кого и за что могут напасть болезни сегодня?
О состоянии здоровья Алисы Фрейндлих на 21 января 2021 рассказали врачи
20:44 21-01-2021
О состоянии здоровья Алисы Фрейндлих на 21 января 2021 рассказали врачи
Первой в ЕС одобрила вакцинацию российским "Спутником V" Венгрия
20:23 21-01-2021
Первой в ЕС одобрила вакцинацию российским