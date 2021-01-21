Подозреваемую в убийстве пенсионерки сиделку проверят на вменяемость

Предположительно, между погибшей и ухаживающей за ней женщиной произошел конфликт. Тело нашли в московской квартире.

Женщине грозит от шести до 15 лет тюрьмы

В Москве задержали сиделку, которую подозревают в убийстве пенсионерки, сообщается на официальном сайте главка Следственного комитета по Москве. Убийство произошло 20 января, в жилом доме, расположенном в Угловом переулке.

Во время допроса 31-летняя задержанная созналась в убийстве. По ее словам, решение об убийстве пенсионерки было принято ей внезапно. Дело против нее завели по ст. 105 УК России. За совершение этого преступления женщине грозит от шести до 15 лет тюрьмы.

Для проверки вменяемости женщины будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Также следователи выяснят, каким образом подозреваемая устроилась на работу.

О том, что в квартире одного из домов в Угловом переулке в Москве была убита пенсионерка, ранее сообщали СМИ. По информации РЕН ТВ, убитую звали Ирина Кожина, ей было 83 года, между пенсионеркой и ухаживающей за ней женщиной произошел конфликт.