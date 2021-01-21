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Сколько лет принимать мусор может свалка Бердска, выяснили депутаты горсовета

20:52 21.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Также народные избранники заинтересовались, из каких муниципальных образований свозят ТКО на бердский полигон и их процентное соотношение по сравнению с местными отходами.

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Депутаты обсудили судьбу действующего полигона ТКО в Бердске

На очередном заседании комитета по промышленности и предпринимательству, землепользованию, градостроительству, экологии и управлению муниципальной собственностью горсовета Бердска рассмотрели вопрос «О работе МУП «СпецАвтоХозяйство» по обращению с ТКО на территории города Бердска».

В ходе заседания членами комитета были заслушаны предварительные показатели финансово-хозяйственной деятельности МУП «СпецАвтоХозяйство». Директор предприятия Константин Букреев рассказал о том, что согласно инвентаризации объекта размещения отходов, произведенной в 2020 году, с учетом накопления отходов, ввозимых на полигон за прошедшие пять лет с 2016 по 2020 годы, официально подтвержденный расчетный срок эксплуатации полигона может составить 11 лет, то есть до 2032 года.

Он также отметил, что сейчас проводится большая работа по соответствию полигона всем современным экологическим нормам и требованиям. Помимо результатов финансово-хозяйственной деятельности, важным для депутатов стало желание разобраться с дальнейшей судьбой полигона.

Депутатами были подняты вопросы о необходимости сортировки мусора путем размещения специальных мусорных контейнеров, установки промышленного шредера и мусоросортировочной линии на полигоне ТКО. Также депутаты заинтересовались, с каких муниципальных образований свозят твердые коммунальные отходы на полигон и их процентное соотношение по сравнению с местными отходами.

Члены комитета запланировали заслушать на ближайшем заседании заместителя главы администрации по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова с информацией о его видении и перспективах развития полигона, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

контейнер мусор свалка твердые коммунальные отходы Константин Букреев
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От редакции

А потом куда возить мусор?

Аноним, 21 января 2021 21:00
В нашей стране еще надо прожить столько лет...

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