Увеличат выплаты и пособия от Путина семьям с детьми в 2021 году в Новосибирской области

«Социальная сфера – одна из тех отраслей, которая затрагивает интересы каждого человека, начиная от рождения, и на протяжении всей жизни. Это ежедневная персонифицированная работа в режиме постоянного диалога с конкретными жителями, их проблемами и заботами. Учитывая действующие ограничения, 2020 год был непростым в плане решения задач, но министерство эффективно справилось со всеми вызовами пандемии, что позволило двигаться вперед и принимать качественно новые решения», – обратился к участникам заседания Сергей Нелюбов. Заместитель Губернатора поблагодарил всех специалистов социальной сферы за самоотверженный труд в условиях режима ограничительных мер, отметил оперативность депутатского корпуса и некоммерческих организаций в решении поставленных задач.

Как доложил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, в регионе ежегодно более 900 000 жителей региона получают различные выплаты и пособия. Общий бюджет, направленный в 2020 году на реализацию государственных функций, составил 41,2 млрд рублей.

В 2021 году, в частности, существенно увеличен объем финансовой поддержки семей с детьми. Внедрен новый формат взаимодействия государства и жителей региона при назначении выплат и пособий. Помощь стала адресной, комплексной и простой в получении. На сегодняшний день в регионе предоставляются 27 выплат и пособий семьям, воспитывающим детей, в том числе в рамках нацпроекта «Демография» и мер поддержки, инициированных президентом Российской Федерации.