21.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Преступником, а не жертвой считает Навального генпрокурор России

21:17 21.01.2021 Фото: Кремлин.ру
0

Игорь Краснов также напомнил, сейчас Алексей Навальный является подсудимым по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

% name% title
Генпрокурор РФ Игорь Краснов считает Навального преступником, а не жертвой

Генеральный прокурор России Игорь Краснов считает Алексея Навального лицом, совершившим преступление, а не жертвой.

"С учетом вынесенного в отношении него несколько лет назад обвинительного приговора, вступившего в законную силу, есть все основания называть его лицом, совершившим преступление", - сказал он в интервью "Коммерсанту", отвечая на вопрос, кем является Навальный: злоумышленником или жертвой.

Кроме того, напомнил Краснов, сейчас Навальный является подсудимым по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в минувшее воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Берлина. На следующий день он был арестован Химкинским городским судом на 30 суток на выездном заседании в отделении полиции.

генпрокурор жертв преступник розыск Игорь Краснов Алексей Навальный
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кем вы считаете Навального?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подозреваемую в убийстве пенсионерки сиделку проверят на вменяемость
21:52 21-01-2021
Подозреваемую в убийстве пенсионерки сиделку проверят на вменяемость
Как понять что роды близко? 9 признаков скорой встречи с ребенком
21:50 21-01-2021
Как понять что роды близко? 9 признаков скорой встречи с ребенком
Срок в 24,5 года колонии строгого режима получил расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов
21:40 21-01-2021
Срок в 24,5 года колонии строгого режима получил расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов
Легкий способ раскрыть измену рассказали в Британии
21:20 21-01-2021
Легкий способ раскрыть измену рассказали в Британии
Преступником, а не жертвой считает Навального генпрокурор России
21:17 21-01-2021
Преступником, а не жертвой считает Навального генпрокурор России
Какие ограничения снимают в Москве с 22 января 2021: Полный список 2
21:12 21-01-2021
Какие ограничения снимают в Москве с 22 января 2021: Полный список
БердскСколько лет принимать мусор может свалка Бердска, выяснили депутаты горсовета 1
20:52 21-01-2021
Сколько лет принимать мусор может свалка Бердска, выяснили депутаты горсовета
Что категорически нельзя делать 22 января в Филиппов день? На кого и за что могут напасть болезни сегодня?
20:50 21-01-2021
Что категорически нельзя делать 22 января в Филиппов день? На кого и за что могут напасть болезни сегодня?
О состоянии здоровья Алисы Фрейндлих на 21 января 2021 рассказали врачи
20:44 21-01-2021
О состоянии здоровья Алисы Фрейндлих на 21 января 2021 рассказали врачи
Первой в ЕС одобрила вакцинацию российским "Спутником V" Венгрия
20:23 21-01-2021
Первой в ЕС одобрила вакцинацию российским