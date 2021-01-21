21.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

15 124 доз вакцины от коронавируса поступило в 3-миллионную Новосибирскую область. Привиты полностью лишь 2164 человека, заявил Хальзов

22:02 21.01.2021 Фото: pixabay.com
1

Работают 58 пунктов вакцинопрофилактики – 24 в городе Новосибирске и 34 в районах области. Вакцинация происходит каждый день. На выходных ожидается очередная поставка перпарата.

% name% title
Вакцинация происходит каждый день
В регионе продолжается массовая вакцинация – против коронавируса привито уже почти шесть тысяч человек, развернуто 58 пунктов вакцинопрофилактики. О ходе прививочной кампании шла речь в ходе брифинга оперативного штаба по противодействию коронавирусу 21 января.

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, на сегодняшний день от коронавируса привиты 5806 человек, двукратно – 2285 человек. «Работают 58 пунктов вакцинопрофилактики – 24 в городе Новосибирске и 34 в районах области. Вакцинация происходит каждый день. В частности, вакцинировано 2164 медицинских работников и 1068 работников образовательных организаций. Для нас очень важное направление работы – вакцинация пациентов старше 60 лет. С ними взаимодействуем индивидуально. Работники медицинских учреждений первичного звена обзванивают их и приглашают на пункты вакцинации», – рассказал глава ведомства.

В настоящее время апробирована система записи на вакцинацию через Единый портал государственных услуг и колл-центры поликлиник. Министр также отметил, что сейчас дорабатывается возможность записи на вакцинацию через телефон 124 – эту работы планируется завершить в течение недели.

Вакцину регион получает регулярно, небольшими партиями, ее, сразу после поступления на склад, распределяют по медицинским учреждениям, в зависимости от количества прикрепленного населения. На выходных ожидается очередная поставка. В общей сложности с учетом препарата «Спутник V» и вакцины ЭпиВакКорона в регион поступили 15 142 дозы вакцины.

"Спутник V" вакцинация коронавирус нсо регион Константин Хальзов Правительство НСО
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Планируете присоединиться к вакцинации?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кровавая Луна в 2021 году: Как отразиться на здоровье людей и стоит ли ее бояться?
23:20 21-01-2021
Кровавая Луна в 2021 году: Как отразиться на здоровье людей и стоит ли ее бояться?
Самая короткая ночь 2021: Приметы летнего солнцестояния
22:50 21-01-2021
Самая короткая ночь 2021: Приметы летнего солнцестояния
Уникальные и красивые природные явления "эльфы" и "синие струи" сняли с борта МКС. Смотрите видео
22:34 21-01-2021
Уникальные и красивые природные явления
Увеличат выплаты и пособия от Путина семьям с детьми в 2021 году в Новосибирской области
22:21 21-01-2021
Увеличат выплаты и пособия от Путина семьям с детьми в 2021 году в Новосибирской области
К чему снится крыса серая и других цветов. 6 лучших толкований сна
22:20 21-01-2021
К чему снится крыса серая и других цветов. 6 лучших толкований сна
Массовая проверка квартир началась в России: У вас есть перепланировка? 1
22:15 21-01-2021
Массовая проверка квартир началась в России: У вас есть перепланировка?
Когда Путин встретится с Байденом, ответил Песков
22:11 21-01-2021
Когда Путин встретится с Байденом, ответил Песков
Что могли позволить купить на зарплату в царской России: Сравнили с нынешними заработками и тратами 1
22:08 21-01-2021
Что могли позволить купить на зарплату в царской России: Сравнили с нынешними заработками и тратами
15 124 доз вакцины от коронавируса поступило в 3-миллионную Новосибирскую область. Привиты полностью лишь 2164 человека, заявил Хальзов
22:02 21-01-2021
15 124 доз вакцины от коронавируса поступило в 3-миллионную Новосибирскую область. Привиты полностью лишь 2164 человека, заявил Хальзов
Подозреваемую в убийстве пенсионерки сиделку проверят на вменяемость
21:52 21-01-2021
Подозреваемую в убийстве пенсионерки сиделку проверят на вменяемость