22.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются

09:44 22.01.2021
39

Набор сотрудников ОА "БЭМЗ" на вакансии от рабочего до инженера.

% name% title

АО БЭМЗ требуются:

- Инженер-технолог (машиностроение)

- Инженер-электронщик
- Инженер-программист
- Специалист по информационной безопасности
- Менеджер (отдел сбыта)
- Специалист по охране труда
- Кладовщик (металл)
- Контролер деталей и приборов
- Оператор станков с ПУ (фрез)
- Электромонтер по ремонту электрооборудования
- Слесарь-ремонтник вентиляционного оборудования (опыт)
- Слесарь-ремонтник, 5-6 разряд
- Слесарь механосборочных работ
- Прессовщик изделий из пластмасс
- Обработчик изделий из пластмасс
- Полировщик
- Шлифовщик
- Наладчик автоматов и полуавтоматов
- Уборщик производственных помещений
- Уборщик территории

Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ,
проезд м/т №15, 18, ост. «Зеленая роща».
т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38

вакансии Бердска работа требуются
Мнение читателей
4
33
0
2
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Последние новости

Введут комендантский час с 23 января в Нидерландах
10:00 22-01-2021
Введут комендантский час с 23 января в Нидерландах
Погибли два человека при взрыве метана на шахте в Кузбассе
09:51 22-01-2021
Погибли два человека при взрыве метана на шахте в Кузбассе
Когда сажать капусту в 2021 году по лунному календарю
09:50 22-01-2021
Когда сажать капусту в 2021 году по лунному календарю
Какие коронавирусные осложнения приводят к смерти, рассказал врач
09:45 22-01-2021
Какие коронавирусные осложнения приводят к смерти, рассказал врач
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
09:44 22-01-2021
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
БердскДрузья! Двери нашего нового формата открыты с 21 января!
09:43 22-01-2021
Друзья! Двери нашего нового формата открыты с 21 января!
БердскПризнайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска
09:42 22-01-2021
Признайтесь в любви 14 февраля на сайте
Землетрясение силой 3 балла почувствовали жители Иркутска вечером 21 января
09:30 22-01-2021
Землетрясение силой 3 балла почувствовали жители Иркутска вечером 21 января
Объявил о двухразовом питании для студентов за 1 евро Макрон
09:30 22-01-2021
Объявил о двухразовом питании для студентов за 1 евро Макрон
Любимая классика в "Книжной долине"
09:28 22-01-2021
Любимая классика в