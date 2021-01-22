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Похороны

Городская служба «Обелиск» предоставляет услуги катафалка

08:09 22.01.2021 Фото: Похоронный дом "Обелиск"
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Если у Вас возникла необходимость транспортировать тело покойного для захоронения на его историческую родину, наши высококвалифицированные водители доставят тело усопшего, а также его родных и близких людей в любой город РФ.

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Ритуальная служба «Обелиск» поможет Вам в организации похорон

Транспортировка тела усопшего – непростой и ответственный процесс. Специальный ритуальный транспорт должен соответствовать всем нормам и требованиям: подиум для гроба, крепления, кондиционер и др.

Традиционным автомобилем похоронной процессии является катафалк.

Городская похоронная служба «Обелиск» предлагает своим клиентам воспользоваться услугами транспортировки тел усопших во все регионы Российской Федерации, а также в Республику Казахстан, ритуальным автотранспортом.

Катафалки имеют 8 посадочных мест для сопровождения родными и близкими, оборудованы специальными креплениями, фиксирующими гроб, и оснащены системой кондиционирования. Вам не придется переживать о сохранности тела во время движения. Какое бы расстояние не пришлось преодолеть, все заботы о транспортировке тела покойного лягут на плечи наших сотрудников, и Вы спокойно сможете проститься с близким человеком.

Если у Вас возникла необходимость транспортировать тело покойного для захоронения на его историческую родину, наши высококвалифицированные водители доставят тело усопшего, а также его родных и близких людей в любой город РФ. Они отлично выполняют свои обязанности, и максимально корректно действуют в отношении родных покойного.

Сотрудники компании «Обелиск» проконсультируют по данному вопросу, возьмут на себя подготовку полного пакета документов, помогут подобрать катафалк и организуют транспортировку.

В наши услуги входит не только предоставление специализированного транспорта – катафалка, и транспортировка тела покойного, но также, при необходимости, мы предоставляем бригаду сопровождения.

Ритуальная служба «Обелиск» поможет Вам в организации похорон, когда требуется транспортировка покойного к месту похоронной процессии.

Для заказа катафалка, Вам достаточно связаться с нашим специалистом, любым удобным для вас способом, позвонив по телефону: + 7 913 771 5973 или оставить заявку на обратный звонок на нашем сайте, и наш агент перезвонит в течение 25 секунд.

Городская похоронная служба «Обелиск» готова оказать всестороннюю помощь своим клиентам, предоставляя время на прощание с близким человеком. Мы предоставляем услуги транспортировки тела покойного вовсе регионы страны, а также услуги по перевозки груза 200.

Работаем круглосуточно, захоронения по городу Бердску, НСО , груз 200, кремация. Оформление документов нашими агентами, полное сопровождение похорон.

Минимальное захоронение от 7.700.

КРУГЛОСУТОЧНО. 8-913-771-59-73, 8(383-41) 2-04-01

Источник: Раздел Похоронного дома "Обелиск" на сайте Весь Бердск

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