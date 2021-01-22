22.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Признайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска

09:42 22.01.2021 Фото: pixabay
1

Прислать фото вы можете на электронный адрес почты bkurer@maul.ru с пометкой "Признание на 14 февраля". Ждем ваши теплые слова!

% name% title
Признаться в любви порой очень сложно

Дорогие влюбленные жители Бердска, уже совсем скоро наступит 14 февраля - День святого Валентина, он также Валентинов день или День всех влюблённых. Праздник католического происхождения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира, назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентин Интерамнский и Валентин Римский.

Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям подарки, цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки в форме сердечка со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви — валентинки. И пусть праздник европейский, но редакция "Курьер. Среда. Бердск" уверена, чтобы признаться в любви в первый раз или сотый, не нужен особенный день.

Приглашаем вас признаться в любви своей второй половинке на сайте "Курьер. Среда. Бердск". К 14 февраля мы выпустим открытку с признаниями жителей Бердска, которую разместим на сайте "Курьер. Среда. Бердск".

Прислать фото вы можете на электронный адрес почты bkurer@maul.ru с пометкой "Признание на 14 февраля". Ждем ваши теплые слова!

14 февраля признание в любви
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вы признались в любви?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Введут комендантский час с 23 января в Нидерландах
10:00 22-01-2021
Введут комендантский час с 23 января в Нидерландах
Погибли два человека при взрыве метана на шахте в Кузбассе
09:51 22-01-2021
Погибли два человека при взрыве метана на шахте в Кузбассе
Когда сажать капусту в 2021 году по лунному календарю
09:50 22-01-2021
Когда сажать капусту в 2021 году по лунному календарю
Какие коронавирусные осложнения приводят к смерти, рассказал врач
09:45 22-01-2021
Какие коронавирусные осложнения приводят к смерти, рассказал врач
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
09:44 22-01-2021
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
БердскДрузья! Двери нашего нового формата открыты с 21 января!
09:43 22-01-2021
Друзья! Двери нашего нового формата открыты с 21 января!
БердскПризнайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска
09:42 22-01-2021
Признайтесь в любви 14 февраля на сайте
Землетрясение силой 3 балла почувствовали жители Иркутска вечером 21 января
09:30 22-01-2021
Землетрясение силой 3 балла почувствовали жители Иркутска вечером 21 января
Объявил о двухразовом питании для студентов за 1 евро Макрон
09:30 22-01-2021
Объявил о двухразовом питании для студентов за 1 евро Макрон
Любимая классика в "Книжной долине"
09:28 22-01-2021
Любимая классика в