Заговоры на удачную продажу машины

К магии прибегают, когда есть потребность быстро и выгодно продать крупное и недешевое имущество

В мире рыночных отношений, когда ежедневно происходит огромное число сделок купли-продажи, торговая магия стала набирать популярность. Безусловно, к магии прибегают, когда есть потребность быстро и выгодно продать крупное и недешевое имущество, например, квартиру, дом или автомобиль. Существует множество ритуалов, направленных на то, как продать машину быстро, заговор на продажу должен читать только владелец авто. Иначе не будет никакого эффекта, или эффект будет отрицательный и продажа затянется на неопределенное время.

Правила подготовки к проведению заговора

Заговор на продажу лучше читать на убывающую луну. Это связано с тем, что убывающая фаза луны способствует более быстрому избавлению от чего-либо. Поэтому с одной стороны в этот период выгодно продавать, но, с другой стороны, не очень выгодно покупать, так как дорогие покупки могут привести к еще большим тратам. Но вашим покупателям совсем не обязательно об этом знать.



Чтобы сделка состоялась по более выгодной для вас цене, читайте заговор в среду. Это самый удачный день с позиции бытовой магии. Покупатели в этот день более сговорчивые и менее требовательные к цене.Конфиденциальность — важное условие всех ритуалов. Так как ритуал это, прежде всего, таинство, то о нем никто не должен знать, а ваши обереги или магическую атрибутику никто не должен видеть. Все очень просто.Чистота – залог быстрой сделки. Безусловно, это касается как чистоты визуальной, поскольку на грязный как снаружи, так и изнутри автомобиль вряд ли выстроится толпа покупателей, так и чистоты энергетической. Под энергетической чистотой понимается максимально возможное очищение предмета сделки от ваших личных вещей: игрушки, коврики, чехлы, освежители воздуха и др. Если при продаже машины эти вещи будут оставаться в салоне, то покупатели будут находиться не часто и сделка скорей всего затянется на длительное время. Чистый автомобиль быстрее и охотнее привлекает энергетику потенциального покупателя.Когда будете принимать деньги за проданную машину, скрестите пальцы на левой руке. Это убережет вас от срыва сделки и возврата автомобиля.

Руководствуясь только вышеперечисленными рекомендациями, успешность сделки, конечно, в разы увеличится, но максимального эффекта вам поможет достичь — заговор на продажу машины. Кто делал, отзывы оставляют в основном положительные. Отрицательный отзыв возможен только в случае не соблюдения либо правил, либо порядка проведения ритуала.

Заговоры на продажу машины, которые нужно читать без непосредственной близости к предмету сделки, мы не будем демонстрировать, потому что они самые неэффективные. В нашей статье мы представляем вашему вниманию несколько вариантов лучших заговоров.

Простые заговоры на продажу автомобиля

По часовой стрелке обойдите автомобиль по кругу, произнося следующие слова:

Как я хожу, кружу по кругу, так и покупатели путь ходят кругами около моей машины.

Пусть на любую мою цену соглашаются, и состоянием машины восхищаются.

Аминь!»

Важно медленно обойти авто не менее трех раз и в процессе постоянно читать заговор. Этот ритуал поможет вам найти покупателя в кратчайшие сроки и по выгодной для вас цене.

Следующим простым заговором является ритуал с мытьем автомобиля. При этом помыть его нужно собственноручно. А на грязную воду в ведре прошептать три раза:

«Как смыл я грязь и свой дух с машины,

Так пусть ее пачкает и заселяет своим духом другой купец.

Аминь!»

Еще одним несложным ритуалом является заговор со святой водой. Нужно рано утром сходить в церковь за святой водой. Затем часто и энергично окропить корпус авто и его салон. Заговор нужно читать следующий:

«Окропляю, освящаю, на продажу выставляю. Аминь!»

Сильные заговоры на продажу автомашины

К числу сильных заговоров на продажу машины можно отнести те, которые требуют использование дополнительных атрибутов, и характеризуются рядом каких-то действий. Рассмотрим самые действенные из них.

Вариант №1: Заговор на соль и святую воду

Для ритуала вам понадобится святая вода и крупная поваренная соль. Рано утром в воскресенье вам необходимо сходить в церковь за святой водой. Дома возьмите в левую руку небольшую горсточку соли, добавьте в соль три капли святой воды. Высушите соль на солнце и аккуратно разбросайте по салону машины. Старайтесь, чтобы разбросанная соль была незаметная, иначе заговор не подействует. Во время разбрасывания соли необходимо прочитать:

«Как соль для пищи, так машина для купца,

А деньги для меня. Аминь!»

Если машина уже долгое время выставлена на продажу, но сделка никак не сдвигается с места, вам поможет заговор на подарок ребенку.

Вариант №2: Заговор на игрушечную машинку

Для исполнения этого заговора вам необходимо в детском магазине найти и купить игрушечную машинку максимально похожую на ту, которую вы желаете продать. На следующий день утром проснитесь, не произнося ни слова, выйдете на улицу и подарите игрушку первому встречному ребенку мужского пола в возрасте до 5 лет. При этом произнесите следующие слова:

«Тебе машинка, а мне продажа!»

Важно, чтобы это были ваши первые слова, сказанные за этот день. А теперь ждите, в самое ближайшее время с вами свяжется человек с твердым намерением купить вашу машину.

Заговор на продажу гаража

Нередко одновременно с реализацией автомобиля выставляют на продажу гараж, оставшийся после него. Как правило, гараж покупают те, кто, во-первых, имеют машину, во-вторых, проживают вблизи гаража и, в-третьих, нуждаются в нем, ведь сейчас чаще всего авто оставляют под открытым небом. Найти такого человека очень не просто. Но есть один действенный заговор, который вам поможет. В среду рано утром вбейте в порог гаража три маленьких гвоздика, трижды ударив по ним молотком, и одновременно произнесите три раза следующие слова:

Как гвозди я вбиваю, так купца к себе зазываю.

Кто порог сей переступит, то гараж мой сразу купит.

Аминь!

Теперь можете смело размещать объявление о продаже.

Воспользовавшись нашими советами, продажа вашего автомобиля пройдет быстро и на максимально выгодных для вас условиях! Не медлите, попробуйте прямо сейчас и результат вас приятно удивит.

Источник: gadalkindom.ru