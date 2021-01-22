Ночь Предопределения 2021: когда будет праздник 8 или 9 мая?

Какого числа
Ночь аль-Кадр отмечается в одну из нечетных ночей последней декады месяца Рамадан с древнейших времен, как суннитами, так и шиитами, а также другими ветвями ислама.
Мусульмане верят, что как и много веков назад, в Ночь аль-Кадр ангелы спускаются с небес, чтобы услышать молитвы людей. Ровно поэтому верующие считали и считают, что Ночь могущества и предопределения лучше проводить в молитвах и обращениях к Богу.
Согласно традиции, слово «Кадр» или «Кадар» переводится как «Предопределение», но корнями уходит к глаголу «стеснять». Это отсылка все к той же истории явления Джибриля пророку Мухаммеду — считается, что он трижды сжал пророка крыльями, прежде чем поделиться с ним текстом священного писания.
Мусульмане обращают внимание на погоду в ночь аль-Кадр. Считается, что именно в это время на улице стоит особый аромат, вне зависимости от того, идет дождь или нет. Впрочем, в современном мире это проверить очень сложно из-за урбанизации и промышленных предприятий, поэтому некоторые мусульмане предпочитают уезжать к родным и близким в деревни.
В первую очередь праведный мусульманин должен, как и много веков назад Мухаммед, молиться. Как минимум, он должен возместить все пропущенные намазы. У верующих есть одна присказка, согласно которой, награда за совершенный намаз в Ночи аль-Кадр равна молитвам за 1000 месяцев вперед. То есть одна молитва равна всем молитвам за 83 года.
Кроме того, мусульмане читают в эту ночь Коран, ведь именно суры этой книги явились пророку Мухаммеду в ночь Могущества и предопределения. Можно вслух, можно про себя, можно наизусть, а можно и просто читать с книгой в руках.
Еще одна важная традиция — в Ночь Кадр следует простить все обиды, вспомнить о своих ошибках и сделать выводы, которые помогут верующим в дальнейшей жизни.
Строго запрещено употреблять алкоголь. Вообще, религия ислам запрещает пить алкоголь когда-либо, но в эту ночь наказание за употребление спиртного увеличивается в несколько раз, считают мусульмане.
Нельзя в Ночь Кадр распускать сплетни, развлекаться, проводить время перед телевизором, смотря шоу с низким юмором. Куда лучше посвятить эту ночь молитвам, считают верующие.
Ну и последний запрет, традиционно действующий во время всех священных ночей в исламском календаре — в Ночь Кадр не следует спать. Ночь начинается сразу после заката солнца и длится до восхода на следующий день. Мусульмане считают, что ее лучше проводить во бдении и чтении молитв, а поспать можно потом.
Если же мусульманину никак не удается победить сон, то он должен постараться продержаться хотя бы до начала воздержания и обязательно прочитать как минимум два раза молитву — намаз