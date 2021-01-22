Ночь Предопределения 2021: когда будет праздник 8 или 9 мая?

Мусульмане верят, что как и много веков назад, в Ночь аль-Кадр ангелы спускаются с небес, чтобы услышать молитвы людей. Ровно поэтому верующие считали и считают, что Ночь могущества и предопределения лучше проводить в молитвах и обращениях к Богу.

Согласно традиции, слово «Кадр» или «Кадар» переводится как «Предопределение», но корнями уходит к глаголу «стеснять». Это отсылка все к той же истории явления Джибриля пророку Мухаммеду — считается, что он трижды сжал пророка крыльями, прежде чем поделиться с ним текстом священного писания.

Мусульмане обращают внимание на погоду в ночь аль-Кадр. Считается, что именно в это время на улице стоит особый аромат, вне зависимости от того, идет дождь или нет. Впрочем, в современном мире это проверить очень сложно из-за урбанизации и промышленных предприятий, поэтому некоторые мусульмане предпочитают уезжать к родным и близким в деревни.