Как сварить рис на роллы?

Сами японцы рис, который используется для суши, называют Хакумай – это белая крупа с короткими округлыми зернами, со снятой грубой внешней оболочкой. Именно он применяется для приготовления традиционных японских блюд дома

Правильно приготовить рис – целая наука

Если хочется суши или роллов, то вариантов тут всего два: или заказывать доставку, или приготовить дома. Любимые начинки у каждого свои: от простых однокомпонентных роллов, до классики Филадельфия и Калифорния и сложносочиненных блюд. А вот основа японской кухни – рис – всегда один. И правильно его приготовить – целая наука. Мы любим своих клиентов и верим в их преданность, поэтому нам совершенно не жалко поделиться мастерством и раскрыть секреты, как варить рис для суши.

Правильный рис для суши: выбираем в магазине

Сами японцы рис, который используется для суши, называют Хакумай – это белая крупа с короткими округлыми зернами, со снятой грубой внешней оболочкой. Именно он применяется для приготовления традиционных японских блюд дома: остается достаточно клейким, не превращаясь в кашу.

В магазинах наиболее распространенными марками риса для суши являются:

Sen Soy;

SanBonsai;

Bravolli;

Ginshari;

Riso Vignola;

MIDORI.

В упаковках этих производителей чаще всего можно встретить сорта коси-хигари и сушики, использующиеся для приготовления суши самими японцами.

Когда риса этих марок в магазине нет, то для суши подойдет любой круглозерный продукт. Главное, чтобы он был непропаренный, высшего качества – без трещинок, без черных вкраплений. Подойдет шлифованная и нешлифованная крупа. Неплохо для этих целей подходит продукция марки Националь.

Сколько нужно риса?

Все зависит от количества роллов, которое вы намерены сделать. Рис для суши готовится дома небольшими порциями, за раз варят от 150 до 300 грамм. Так проще выдержать технологию и рецептуру. Из 200 грамм риса получится до 500 г. готового продукта. Вес одной пачки в магазине варьируется от 250 до 800 грамм.

Лучше сварить еще раз свежий рис, если его вдруг не хватит, чем оставлять большое количество на потом. Готовить роллы рекомендует из теплого риса. Ставить его после приготовления в холодильник или долго хранить – не рекомендуется.

Приготовление риса для суши

Чтобы приготовить рис для суши в домашних условиях, потребуется не только специальные ингредиенты, но и особая посуда. Приготовьте заранее:

Кастрюлю с толстым дном, например, чугунную;

Глубокая чашка и дуршлаг, чтобы хорошо промыть рис;

Деревянная разделочная доска или большая чашка, деревянная – здесь ключевое;

Сотейник, чтобы смешать и прогреть заправку;

Кухонные весы и мерные стаканы;

Лопаточка для размешивания - не ложка.

Когда рабочее место и необходимые инструменты подготовлены, можно приступать к самому процессу.

Рис для суши: рецепт в домашних условиях

Точные пропорции зависят от конкретного рецепта. Поэтому внимательно читайте рекомендации. В нашем рецепте рис для роллов берется из расчета – 250 грамм крупы на раз. На такое же количество рассчитывается и заправка.

Важно понимать, что стакан, объемом 250 мл не означает, что в него влезет 250 грамм риса. Сыпучие продукты измеряем на весах, а воду – в миллилитрах. Тогда вы получите точные пропорции без погрешностей.

Отмеренную порцию риса нужно промыть под водой. Дуршлаг и глубокая миска помогут просто справится с задачей. Промывать следует до прозрачной воды. Те крупинки, которые будут всплывать, нужно удалять, а не пытаться ловить и оставлять в чашке. После промывки нужно дать рису стечь и залить свежей водой. После чего оставить на 15-20 минут отмокать.

Как сварить рис для суши?

Рис, с которого предварительно слили воду, перекладываем в приготовленную кастрюлю. Только сейчас добавляем отмеренную заранее воду и ставим на огонь. Для аромата стоит опустить к рису кусочек сушеных нори. Перед самым закипанием водоросли нужно убрать, а как только вода закипит, выставить мощность плиты на минимум. В таком режиме рис готовится до 12 минут. Вода должна выкипеть, а рис не должен пристать ко дну.

Выключаем, накрываем крышкой, и оставляем на плите минут на 15, чтобы рис дошел.

Как дома подготовить рис для суши

Настоявшийся рис перекладываем из кастрюли в деревянную чашку, если такой нет, то выкладываем на деревянную разделочную доску. Используйте для этого лопатку. После этого аккуратно поливаем рис заправкой, одновременно перемешивая лопаткой.

Очень важно, чтобы заправка равномерно распределилась по рису, а рис, в процессе перемешивания не превратился в кашу. Деревянная чашка или доска нужна для того, чтобы излишки соуса впитывались в дерево, а не перенасыщали крупу.

Заправлять рис нужно тогда, когда он умеренно теплый. Если рис будет слишком горячим, заправка испарится, не получится добиться яркого вкуса и аромата. А если рис слишком остынет, то зерна не смогут впитать заправку.

Заправка для риса

Чтобы сварить рис для суши в домашних условиях и получить такой же вкусный продукт, необходимо приготовить заправку. Смешайте все, пока рис доходит. Расчет продуктов, которые берем для приготовления, зависит от количества риса, который будем заправлять. В нашем случае – это 500 грамм.

На этот объем необходимо:

25 рисового и 25 белого винного уксуса, можно использовать только рисовый;

25 грамм сахара;

Половину чайной ложки соли, можно взять морскую.

Все ингредиенты смешиваем в сотейнике и нагреваем до растворения. Кипятить не нужно! После этого смесь должна немного остыть.

Готовим из риса

Заправленный рис необходимо остудить до комнатной температуры и можно приступать к готовке. Из него делают суши и роллы, а также используют в качестве основы для других аналогичных блюд. Если готовить из него вы собираетесь не сразу, закройте блюдо с рисом крышкой или пищевой пленкой, чтобы он не заветрился. Долго хранить его в холодильнике не рекомендуется.

Источник: sushiwok