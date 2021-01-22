Когда наступит Новый 2021 год по восточному календарю и как его праздновать

На востоке в эти дни также принято переставлять мебель, чтобы дать возможность потокам положительной энергии циркулировать в помещениях.

В восточных странах новогодние праздники отмечают дважды

Новый год по восточному календарю наступает не привычного нам 1 января, а значительно позже. Дата его празднования каждый год меняется, так как она связана с лунным календарем.

В восточных странах новогодние праздники отмечают дважды. В первый раз празднуют вместе со всеми миром 1 января, а во второй — отдают дань своим традициям, тянущимся с древности. Считается, что именно в тот день, когда празднуют восточный Новый год, в силу вступает новый покровитель, которого важно задобрить, чтобы год прошел удачно. Эксперты рекомендуют провести праздник в кругу семьи, чтобы правление Белого Металлического Быка началось с успеха.

Какого числа наступит Новый 2021 год по восточному календарю

Праздник начинается со второго по счету Новолуния после зимнего солнцестояния 21 декабря. В 2021 году оно наступит 12 февраля. Загадать заветное желание в этот день можно, однако не в привычные 12 часов ночи, а в то время, когда происходит обновление Лунной энергетики, — в 00:03 по московскому времени.

В день праздника соблюдаются древние традиции, а помещения украшают символами нового покровителя. Также в восточный Новый год принято обмениваться подарками, чтобы привлечь удачу.

Восточные традиции празднования Нового года

Восточный Новый год празднуют не один день. Праздник считается самым длительным, и в 2021 году он продлится до 27 февраля. По традиции празднование начинается с игры в прятки, когда каждый должен укрыться от монстра, который по поверьям крадет скот и людей.

Перед празднованием восточного Нового года принято тщательно убираться, выбрасывать, не жалея, старые и ненужные вещи, захламляющие пространство. На востоке в эти дни также принято переставлять мебель, чтобы дать возможность потокам положительной энергии циркулировать в помещениях. Такой ритуал дает возможность притянуть в жизнь позитивные перемены, исцелиться от недугов и позабыть о бедности.

Встреча Нового года, в какой бы культуре она ни происходила, — это радостное и счастливое время. В день праздника каждый сможет вновь насладиться общением с близкими, приготовить угощения и еще раз поприветствовать белого Металлического Быка, правление которого должно начинаться с позитива.

Источник: dailyhoro.ru