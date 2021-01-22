12 правил похудения без диет назвали врачи

Врачи перечислили уловки, которые позволят сбрасывать вес быстрее без соблюдения специальных диет

Врачи перечислили уловки, которые позволят сбрасывать вес быстрее без соблюдения специальных диет. Их слова приводит The Sun.

В Национальной службе здравоохранения Великобритании предлагают придерживаться 12 правил, которые могут стать полезными привычками и помогут похудеть.

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Разбавьте свой день короткими всплесками физической активности. Попробуйте приседать во время чистки зубов, отжимайтесь от стены во время рекламной паузы при просмотре телевизора, бегайте на месте, пока делаете чай.Ограничьте употребление алкоголя.Не пейте кофе после полудня, чтобы лучше спать ночью.Замените фруктовый сок, сквош или сладкие напитки на воду, чай и молоко.Каждое утро начинайте с десятиминутной прогулки.Кушайте больше во время основного приема пищи, чтобы не делать затем перекусов.Если вы любите сладкое, замените молочный или белый шоколад на 70-процентный темный.Пробуйте новые овощи каждую неделю.Составьте список покупок перед походом в супермаркет, чтобы избежать спонтанных трат на еду.10Попросите приятеля встречаться с вами для совместных прогулок два раза в неделю.11Найдите альтернативные способы получения положительных эмоций (кроме еды). Попробуйте решать головоломки, слушать подкасты или поговорить с другом.12Не стоит запрещать себе определенную еду. Если очень хочется что-то съесть — не отказывайтесь, а просто принимайте пищу, не торопясь.

Источник: ria.ru