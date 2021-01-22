12 правил похудения без диет назвали врачи

Врачи перечислили уловки, которые позволят сбрасывать вес быстрее без соблюдения специальных диет. Их слова приводит The Sun.
В Национальной службе здравоохранения Великобритании предлагают придерживаться 12 правил, которые могут стать полезными привычками и помогут похудеть.
1
2
Ограничьте употребление алкоголя.
3
Не пейте кофе после полудня, чтобы лучше спать ночью.
4
Замените фруктовый сок, сквош или сладкие напитки на воду, чай и молоко.
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6
Кушайте больше во время основного приема пищи, чтобы не делать затем перекусов.
7
Если вы любите сладкое, замените молочный или белый шоколад на 70-процентный темный.
8
Пробуйте новые овощи каждую неделю.
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10
Попросите приятеля встречаться с вами для совместных прогулок два раза в неделю.
11
Найдите альтернативные способы получения положительных эмоций (кроме еды). Попробуйте решать головоломки, слушать подкасты или поговорить с другом.
12
Не стоит запрещать себе определенную еду. Если очень хочется что-то съесть — не отказывайтесь, а просто принимайте пищу, не торопясь.
Источник: ria.ru