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Красота / Общество

12 правил похудения без диет назвали врачи

17:20 22.01.2021 Фото: pixnio.com
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Составьте список покупок перед походом в супермаркет, чтобы избежать спонтанных трат на еду.

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Врачи перечислили уловки, которые позволят сбрасывать вес быстрее без соблюдения специальных диет

Врачи перечислили уловки, которые позволят сбрасывать вес быстрее без соблюдения специальных диет. Их слова приводит The Sun.

В Национальной службе здравоохранения Великобритании предлагают придерживаться 12 правил, которые могут стать полезными привычками и помогут похудеть.

1

Разбавьте свой день короткими всплесками физической активности. Попробуйте приседать во время чистки зубов, отжимайтесь от стены во время рекламной паузы при просмотре телевизора, бегайте на месте, пока делаете чай.
2
Ограничьте употребление алкоголя.
3
Не пейте кофе после полудня, чтобы лучше спать ночью.
4
Замените фруктовый сок, сквош или сладкие напитки на воду, чай и молоко.
5
Каждое утро начинайте с десятиминутной прогулки.
6
Кушайте больше во время основного приема пищи, чтобы не делать затем перекусов.
7
Если вы любите сладкое, замените молочный или белый шоколад на 70-процентный темный.
8
Пробуйте новые овощи каждую неделю.
9
Составьте список покупок перед походом в супермаркет, чтобы избежать спонтанных трат на еду.
10
Попросите приятеля встречаться с вами для совместных прогулок два раза в неделю.
11
Найдите альтернативные способы получения положительных эмоций (кроме еды). Попробуйте решать головоломки, слушать подкасты или поговорить с другом.
12
Не стоит запрещать себе определенную еду. Если очень хочется что-то съесть — не отказывайтесь, а просто принимайте пищу, не торопясь.

Источник: ria.ru

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